Com Abel na torcida, Palmeiras bate Bragantino nos pênaltis e ganha o Brasileiro sub-20
No dia em que completa 111 anos, o Palmeiras conquistou o bicampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro sub-20 ao vencer o Red Bull Bragantino, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal, em jogo de volta da final, que aconteceu no Allianz Parque. Na ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1. Com isso, as Crias da Academia somam quatro taças do torneio, já que também foram campeãs em 2018, 2022 e 2024.
O técnico Abel Ferreira e o auxiliar técnico Vitor Castanheira estiveram presentes no estádio para acompanhar a partida. Alguns jogadores do elenco sub-20 frequentemente treinam com o profissional e são utilizados pelo treinador, inclusive Thalys, que desperdiçou um pênalti no tempo normal.
Essa foi a quarta final consecutiva da equipe alviverde no torneio, a sexta em oito edições. Na primeira fase, o Verdão foi dono da melhor campanha, com 45 pontos conquistados em 22 jogos. Depois, no mata-mata, passou por Juventude e Cruzeiro antes de chegar à final.
Próximos jogos de Bragantino e Palmeiras pelo sub-20
Ambas as equipes voltam a campo na próxima semana para disputa a segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. O Palmeiras enfrenta o Sertãozinho, no dia 6 de setembro, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, em Sertãzonho, no jogo de ida. Já o Bragantino enfrenta a Itapirense, no dia 3, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira, no mesmo horário.
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Palmeiras e Bragantino protagonizaram um início de primeiro tempo morno. Jogando em casa, o Verdão tentou impor seu ritmo e com um minuto, Erick Belé cabeceou por cima do gol. O Bragantino foi quem teve a primeira boa chance aos 15. Filipinho avançou pela direita e acionou Yuri Leles, que finalizou em cima da marcação, e viu Aranha completar a defesa. O Palmeiras respondeu com um chute de Benedetti de fora da área, mas para fora.
Com 31 minutos, Larson fez boa jogada com Luighi, e o camisa 11 bateu cruzado, mas viu Palacios afastar o perigo. Pouco depois, Riquelme acionou Luighi pela esquerda, ele avançou na área e bateu para fora. Na reta final, o jogo esquentou. O Bragantino quase abriu o placar aos 41. Filipinho fez boa jogada, driblou a marcação e finalizou cara a cara om Aranha, que cresceu para fazer grande defesa.
O Palmeiras respondeu em contra-ataque, Riquelme tocou para Luighi, que bateu colocado e mandou perto do travessão. Aos 44, Filipinho ficou com a sobra na área, e Larson afastou o perigo na pequena área. Na sequência, Aranha fez uma defesa à queima-roupa em cabeceio de Alexandre Pena.
Segundo tempo
Aos oito minutos, Coutinho ficou com a sobra na entrada da área e bateu em cima da marcação. Em seguida, Davi Gomes respondeu pelo Bragantino. O camisa 11 achou espaço de fora da área e bateu para o gol. A bola ainda bateu na trave de Aranha e foi para fora. Aos 16, Riquelme fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, mas Luighi não chegou para concluir. Dois minutos depois, Palacios deu uma entrada em Thalys e, após revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o atacante isolou.
O Palmeiras quase marcou aos 25. O Verdão saiu em contra-ataque e após jogada de Thalys e Riquelme, Erick Belé recebeu na entrada da área, finalizou e viu a bola desviar na defesa. Três minutos depois, as Crias da Academia tiveram mais uma chegada perigosa. Coutinho bateu de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar. Logo depois, o Bragantino tentou com Alexandre Pena, que bateu firme de longe para defesa de Aranha.
A equipe alviverde seguiu criando chances, mas pecou na finalização. Aos 35, Gilberto teve boa escapada, cruzou na área e Sorriso bateu para fora. Em seguida, Thalys arriscou da entrada da área e viu Gustavo Reis defender.
Palmeiras é campeão nos pênaltis
Vinicius Lago, Chrystian acertaram as duas primeiras cobranças do Bragantino, assim como Thalys, Coutinho fizeram pelo Palmeiras. João Lucas mandou para fora e desperdiçou o terceiro do Massa Bruta. Riquelme Filippe, em seguida, acertou a trave. Na quarta, Aranha defendeu a cobrança de Davi Gomes. Em seguida, Marcio Vitor colocou as Crias da Academia na frente. Yuri Leles fez para o Bragantino, e, por fim, Robson estufou a rede para dar o título ao Palmeiras.
FICHA TÉCNICA:
PALMEIRAS 0 (4) X (3) 0 RED BULL BRAGANTINO
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data: 26 de agosto de 2025 (terça-feira)
Hora: às 21 horas (de Brasília)
Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Cartões amarelos: Larson (Palmeiras); Davi Gomes, Alexandre Pena, Vinicius Lago (Bragantino)
Público: 21.776 torcedores
PALMEIRAS: Aranha; Gilberto (Rodrigo), Robson, Benedetti e Arthur (Luis Saboia); Coutinho, Larson (Fabio) e Erick Belé (Marcio Vitor); Riquelme Fillipi, Luighi (Sorriso) e Heittor (Thalys)
Técnico: Lucas Andrade
RED BULL BRAGANTINO: Gustavo Reis; Vinicius Lago, Sergio Palacios, Kevyn e Cauê; Alexandre Pena (João Lucas), Chrystian e Gabriel Lopes (Luis Gustavo); Filipinho, Davi Gomes, Yuri Leles
Técnico: Fernando Oliveira