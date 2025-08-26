Clube italiano fica próximo de acordo por revelação do Flamengo

Recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Italiano, o Pisa se aproximou da contratação de Lorran, do Flamengo. A transferência seria por empréstimo de um ano com uma compensação financeira de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), além de uma obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões).

Conforme a informação de Fabrizio Romano, os cariocas ainda manteriam 50% dos direitos econômicos do meio-campista de 19 anos. O acordo também deve incluir uma cláusula de recompra para caso o Rubro-Negro queira contar com o atleta novamente.

Cria da base do clube, Lorran teve destaque no Flamengo em 2024, ano em que mais recebeu oportunidades no time principal, com 27 jogos, um gol e três assistências.

Nesta temporada, no entanto, viu a concorrência crescer e acabou voltando à equipe sub-20 do Flamengo. Pelo time de base, Lorran esteve em campo na vitória por 5 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em um amistoso, e conquistou o Intercontinental Sub-20 no último sábado, diante do Barcelona, com um gol marcado na decisão.