Clube Hípico de Santo Amaro celebra 90 anos com maior evento outdoor de hipismo do país

O Clube Hípico de Santo Amaro (CHSA) se prepara para receber, entre os dias 2 e 7 de setembro, o maior evento de hipismo outdoor do país. A competição promete movimentar o cenário esportivo nacional com a participação de cerca de 800 conjuntos, e mais de cinco mil pessoas ao longo dos seis dias de programação.

Durante o evento, que reúne a elite do hipismo brasileiro, estão previstas diversas provas, entre os destaques estão o Concurso de Salto Internacional, etapa classificatória para a Copa do Mundo de Salto, e a sétima etapa do Circuito Sênior Top e será decisiva para a definição do campeão do ranking brasileiro da categoria mais alta do salto. No total, os prêmios distribuídos ultrapassam a marca de R$ 600 mil.

A edição deste ano também terá um caráter especial, marcando a celebração dos 90 anos do Clube Hípico de Santo Amaro, considerado um dos mais importantes centros de formação de cavaleiros e amazonas do Brasil.

"Estamos muito orgulhosos em comemorar nove décadas de história com um evento desta magnitude. O CHSA sempre se destacou por revelar talentos e fortalecer o esporte e, neste ano, vamos celebrar esse legado de forma inesquecível", afirmou Francisco Mari, presidente do Clube Hípico de Santo Amaro.

Além das competições, a programação também reserva um momento exclusivo para os apaixonados pelo hipismo e pela criação de cavalos. No dia 6 de setembro, às 20h (de Brasília), será realizado um leilão especial de cavalos brasileiros de hipismo, acompanhado de jantar. "O leilão é uma oportunidade única de reunir criadores, atletas e entusiastas em uma noite de confraternização e negócios. Será um marco dentro da programação do evento", destaca Francisco Mari.

Aberto ao público, o encontro no CHSA promete unir esporte de alto nível, tradição e celebração, consolidando-se mais uma vez como referência no hipismo nacional.