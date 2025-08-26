Chris Ramos minimiza disputa no ataque do Botafogo e elogia Arthur Cabral: "Fantástico atacante"

O Botafogo apresentou oficialmente nesta segunda-feira o atacante espanhol Chris Ramos. O novo camisa nove do Alvinegro Carioca evitou comentar sobre a disputa no ataque e elogiou Arthur Cabral, titular da posição.

Em sua estreia contra o Juventude, o atacante marcou os dois primeiros gols pelo Botafogo, sendo que um deles saiu após assistência de Arthur Cabral.

"Isso não é uma coisa da minha conta (dupla de ataque com Arthur Cabral) como pode jogar. Mas para mim é um orgulho estar rodeado de bons atacantes como tem essa equipe. Arthur é um fantástico atacante e um grande jogador. Poderemos nos entender bastante bem como com qualquer outro atacante do time", afirmou o jogador.

Ainda na coletiva, o camisa 9?? do Fogão falou sobre a estrutura alvinegra ??? Agora o Chris segue para o bate-papo na Botafogo TV: https://t.co/2nBOyiqNzh pic.twitter.com/iQYXEDbRNW ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2025

O camisa nove também destacou a importância do técnico Davide Ancelotti em sua chegada ao clube.

"Davide tem sido uma das pessoas que apostaram em mim. Sou totalmente agradecido. E bom, desde meu o primeiro dia, falei com ele, com o auxiliar, para ver o que buscavam, o que queriam de mim para me adaptar bem ao estilo de jogo e ao futebol brasileiro", disse.

Contra o Juventude, Chris Ramos marcou dois gols com o pé direito. No entanto, o espanhol de 1,93 m revelou que sua principal característica é o jogo aéreo.

"Minha (principal) qualidade é o jogo aéreo, sou um jogador bastante alto, rápido e potente. Pela minha altura, o jogo aéreo é um dos meus pontos fortes. Só espero que com o trabalho e a ajuda dos companheiros posso fazer o melhor possível para ajudar a equipe", pontuou.

Chris Ramos espera entrar em ação novamente pelo Botafogo nesta terça-feira, contra o Vasco, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo em São Januário está agendado para as 21h30 (de Brasília).