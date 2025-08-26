CBF confirma amistosos da Seleção contra Japão e Coreia do Sul; veja datas

A CBF confirmou na manhã desta terça-feira dois amistosos da Seleção Brasileira em preparação para a Copa do Mundo. Em outubro, o Brasil enfrentará Japão e Coreia do Sul.

Ambos os jogos acontecerão na Ásia. O primeiro embate será contra a seleção sul-coreana, no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul, capital da Coreia do Sul. Já o duelo contra o Japão está agendado para o dia 14, às 7h30, em Tóquio.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções masculinas, destacou a importância dos amistosos contra as seleções asiáticas, que fazem parte da preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Em outubro, a Seleção Brasileira entra em campo para dois grandes amistosos na Ásia: Coreia do Sul e Japão.

? Japão ? Brasil Do outro lado do mundo, mas com a mesma energia de sempre: jogar bonito e emocionar o nosso país?? pic.twitter.com/eqJJ8y1dhZ ? brasil (@CBF_Futebol) August 26, 2025

"O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026", afirmou.

Os últimos jogos contra os países ocorreram em 2022. O Brasil enfrentou o Japão pela última vez no dia 6 de junho daquele ano e venceu por 1 a 0, com gol de Neymar. Nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Seleção bateu a Coreia do Sul por 4 a 1.

Outros amistosos

Rodrigo Caetano também confirmou que a CBF buscará amistosos contra adversários de outros continentes. O dirigente disse que o objetivo é enfrentar países europeus e africanos no próximo ano.

"Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo, aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência e enfrentamento que poderemos ter na Copa", destacou.

Próximos jogos da Seleção

Antes dos amistosos, o Brasil tem pela frente as últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Primeiro, a Seleção recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Em seguida, o time de Carlo Ancelotti visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto.