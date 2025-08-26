Carlos Alcaraz explica por que adotou novo visual de cabeça raspada no US Open
Um dos favoritos no US Open deste ano, Carlos Alcaraz surgiu com um visual diferente nos primeiros dias do torneio. Com a cabeça raspada, o espanhol não teve dificuldades para derrotar Reilly Opelka na estreia. O visual atraiu os olhares de fãs, fotógrafos e até foi alvo de perguntas dos jornalistas após a partida. O tenista "culpou", de forma bem-humorada, seu irmão pelo novo estilo.
O número 2 do mundo afirmou que, após o Cincinnati Open, não estava satisfeito com seu visual. Antes da estreia, decidiu que iria aparar os fios mais longos e abaixar o cabelo. Entretanto, apenas o irmão de Alcaraz, Alvaro, estava presente naquele momento para ajudá-lo. Sem ter grande experiência com a máquina, errou ao cortar o cabelo do número 2 do mundo.
"Simplesmente sentia que meu cabelo já estava muito grande. Estava com muita vontade de cortá-lo antes de começar o torneio. Estava só com meu irmão, mas ele não se entendeu com a máquina. A única maneira de consertar era cortar tudo. E foi o que ele fez, esse é o meu corte novo", brincou o espanhol.
A estreia do novo cabelo, contra Opelka, contou com uma vitória tranquila de Alcaraz. Ele avançou à segunda rodada da competição ao derrotar o norte-americano por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/4, em 2h06 de jogo.
"Estou rindo muito com a reação das pessoas, essa é a verdade. Quando me vi na tela, entrando no estádio, foi estranho me ver tão branco e sem cabelo, mas espero que tenha me ajudado a ser um pouco mais rápido", afirmou Alcaraz.
Depois da vitória, Alcaraz volta à quadra do US Open nesta quarta-feira, 27, contra o italiano Mattia Bellucci, número 65 do mundo. O espanhol ainda pode terminar o torneio com o topo do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Para isso, precisaria ser eliminado na mesma fase que Jannik Sinner, ser campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave.