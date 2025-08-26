Cadillac contrata Pérez e Bottas para a estreia da equipe na F1

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) - Sergio Pérez e Valtteri Bottas estarão de volta ao grid de largada da Fórmula 1 na próxima temporada, depois que a Cadillac anunciou a contratação dos experientes vencedores de corridas como a primeira dupla de pilotos da equipe.

O mexicano e o finlandês têm contratos de vários anos, informou a equipe apoiada pela General Motors nesta terça-feira, sem fornecer mais detalhes.

Pérez, seis vezes vencedor de corridas, e Bottas, que conquistou 10 vitórias pela Mercedes, têm ambos 35 anos e têm negócios inacabados depois de serem dispensados pelas equipes Red Bull e Sauber, respectivamente, em 2024.

O anúncio era esperado, embora algumas perspectivas mais jovens tenham sido mencionadas.

"Acreditamos que a experiência, a liderança e a perspicácia técnica deles são realmente o que precisamos", disse o presidente-executivo da equipe, Dan Towriss, aos repórteres em uma chamada de vídeo.

"É a combinação certa -- os pilotos certos no momento certo -- e nos sentimos honrados por eles acreditarem em nós nesse projeto."

Ambos passaram anos ao lado de dois dos maiores nomes do esporte, Pérez com o tetracampeão mundial Max Verstappen na Red Bull e Bottas como companheiro do sete vezes campeão Lewis Hamilton na Mercedes.

Eles também têm mais de 500 largadas em corridas somadas -- Pérez 281 e Bottas 246 -- e uma combinação de 106 aparições no pódio.

Towriss disse que Pérez, em particular, está ansioso para colocar "no espelho retrovisor" sua última temporada com a Red Bull, quando sofreu uma queda dramática no desempenho.

"Tínhamos dúvidas, estávamos céticos... e ele respondeu a todas as nossas perguntas e passou em nossos testes com louvor", acrescentou.

A Cadillac, que usará motores da Ferrari até 2029, quando a General Motors espera ter um motor próprio, enfrenta uma curva de aprendizado acentuada como a 11ª equipe no início de uma nova era de motores.

Pérez e Bottas -- o último atuando como reserva da Mercedes nesta temporada -- disseram estar entusiasmados com o novo começo.

"Este não é apenas um projeto de corrida; é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que se tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a transformá-lo em algo que realmente pertence ao grid da F1", disse Bottas.

"Tive a honra de trabalhar com algumas das melhores equipes do mundo e já posso ver o mesmo profissionalismo e fome aqui."

A Cadillac será a quinta equipe da carreira de Pérez, sem contar a Racing Point, que foi uma continuação da Force India com outro nome, e o mexicano estava ansioso para escrever outro capítulo.

"Estou orgulhoso de fazer parte de um projeto tão ambicioso e significativo desde o início", disse ele. "Juntos, acredito que podemos ajudar a transformar essa equipe em uma verdadeira competidora."

O diretor da equipe, Graeme Lowdon, anunciou um "sinal ousado de intenção" para uma equipe dos EUA que, em última análise, quer ter pelo menos um piloto norte-americano e lutar por vitórias e campeonatos.

"Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas o mais importante é que eles entendem o que significa ajudar a formar uma equipe", disse ele.

"A liderança, o feedback, os instintos de corrida e, é claro, a velocidade deles serão inestimáveis para dar vida a essa equipe."

Towriss e o presidente da General Motors, Mark Reuss, reconheceram que o México é um mercado importante para a montadora, mas disseram que considerações comerciais não foram um fator na escolha dos pilotos.