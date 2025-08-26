Brunno Hulk enfrenta Marvin Vettori no UFC 323, em dezembro

Em grande fase no Ultimate, o brasileiro Brunno Ferreira já possui novo compromisso marcado no octógono mais famoso do mundo. No próximo dia 6 de dezembro, 'Hulk' medirá forças com o italiano Marvin Vettori - ex-desafiante ao título e atual 14º colocado no ranking peso-médio (84 kg), no card do UFC 323, ainda sem sede anunciada oficialmente. A informação foi divulgada em primeira mão pelo site 'Super Lutas' e confirmada pelo próprio lutador curitibano, através do seu perfil oficial no 'Instagram'.

Caso supere o italiano, Brunno Hulk vai fechar uma temporada perfeita, com três vitórias consecutivas e, possivelmente, um lugar no ranking peso-médio do UFC. Nos dois triunfos anteriores em 2025, contra Armen Petrosyan e Jackson McVey, o lutador brasileiro - que inicialmente ficou conhecido por seu poder de nocaute - usou seu jogo de grappling para vencer os rivais por finalização.

"É isso aí, galera. Chegou nosso momento. Anunciada a luta no UFC 323. E não poderia ser melhor, (contra) um adversário de nome, um cara de expressão, já lutou pelo título. Mas agora é o nosso momento, é a nossa vez. É a oportunidade de entrar com tudo e mostrar nosso valor, cada vez mais, dentro do UFC. Estamos juntos! Vamos para cima, rumo à vitória", confirmou Brunno.

Rival em má fase

Do outro lado, Marvin Vettori vive seu pior momento da carreira e, certamente, um dos piores da sua vida, fruto da trágica perda do seu irmão, Patrick, neste ano. Dentro do octógono, o italiano perdeu quatro das cinco lutas mais recentes disputadas por ele no UFC, as três últimas de forma consecutiva - retrospecto que o fez cair para a 14ª colocação no ranking peso-médio da entidade.

