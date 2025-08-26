Vôlei: Brasil vence Porto Rico, vai às 8ªs e pode encarar bicampeã mundial

A seleção brasileira venceu Porto Rico, hoje, por 3 sets a 0 (25/19; 25/13 e 25/18), pela última rodada da fase de grupos, e se classificou como primeira da chave C para as oitavas de final do Mundial de vôlei feminino.

O Brasil manteve o 100% de aproveitamento na primeira fase e teve Julia Kudiess como maior pontuadora do jogo. A camisa 8 deixou a quadra com 14 pontos, dois a mais do que a segunda colocada Diana.

A seleção brasileira aguarda o jogo entre China e Rep. Dominicana para conhecer seu adversário nas oitavas. O jogo do mata-mata acontecerá no dia 31, em horário ainda a ser determinado.

A China é bicampeã mundial e só encara a seleção brasileira na próxima fase caso perca para as dominicanas. Como o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo C, enfrentará o segundo colocado da chave F. Chinesas e Rep. Dominicana venceram seus dois primeiros jogos e e se enfrentam amanhã, às 9h30 (de Brasília).

O Brasil busca o primeiro título mundial de sua história. A seleção amarga quatro vice-campeonatos, em 1994, 2006, 2010 e 2022.

Como foi o jogo

Brasil sofreu no começo, mas embalou e abriu 1 a 0 sem grandes sustos. A seleção brasileira demorou para deslanchar contra Porto Rico, que não somou pontos neste mundial e contou com uma boa atuação de Kisy e Julia para enfim fazer valer a superioridade, pontuar em sequência e abrir 18 a 12. Com a vantagem no placar, a seleção encaminhou a vitória por 25 a 19.

Seleção segurou Vazquez, soltou o braço e fez 2 a 0 com muita tranquilidade. O Brasil manteve a superioridade no segundo set, mesmo tendo mais trabalho na defesa — especialmente para parar Vazquez — e abriu dois pontos de vantagem logo no início da parcial. O time de Zé Roberto, porém, encaixou seu jogo e, com boas atuações de Diana e Bergmann, ampliou para 16 a 9 e, mais tarde, fechou o set em 25 a 13.

Brasil administrou a vantagem, fechou o jogo em 3 a 0 e comemorou a classificação para as oitavas. O domínio verde-amarelo seguiu no último set. Potente no ataque e no bloqueio, a seleção contou também com falhas das porto-riquenhas para se manter na frente, abrindo 19 a 11. Porto Rico tentou reagir, mas, sem sustos, o Brasil fechou o jogo em 25 a 18.