CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão

A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro - Rafael Ribeiro/CBF
A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro Imagem: Rafael Ribeiro/CBF
Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 08h34

A CBF anunciou hoje que a seleção brasileira fará dois amistosos em outubro, contra Coreia do Sul e Japão.

O que aconteceu

O primeiro compromisso será contra a seleção coreana, em 10 de outubro. A partida será em Seul (COR) e ainda não tem horário confirmado.

Na sequência, no dia 14, o Brasil enfrentará os japoneses. O confronto será em Tóquio (JAP) e também não teve horário divulgado.

Antes, a seleção brasileira faz os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Carlo Ancelotti enfrentará Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ), e a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL). O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.

