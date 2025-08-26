CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão
A CBF anunciou hoje que a seleção brasileira fará dois amistosos em outubro, contra Coreia do Sul e Japão.
O que aconteceu
O primeiro compromisso será contra a seleção coreana, em 10 de outubro. A partida será em Seul (COR) e ainda não tem horário confirmado.
Na sequência, no dia 14, o Brasil enfrentará os japoneses. O confronto será em Tóquio (JAP) e também não teve horário divulgado.
Antes, a seleção brasileira faz os dois últimos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O time de Carlo Ancelotti enfrentará Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ), e a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL). O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026.