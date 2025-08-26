Botafogo x Santos: veja onde assistir à final da Série A2 do Brasileiro feminino
Botafogo e Santos se enfrentam na noite desta terça-feira, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da grande final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino.
Onde assistir: o duelo terá transmissão da TV Brasil, na rede aberta.
Como chegam as equipes?
O Santos passou pelo Ação-MT e também pelo Atlético-MG para chegar à decisão. As Sereias da Vila venceram o time mato-grossense por 3 a 1 nas quarta de final e, depois, bateram o Galo nos pênaltis, nas semifinais, por 5 a 4.
Do outro lado, o Botafogo goleou o Mixto por 7 a 3 nas quartas de final. Na sequência, ganhou do Fortaleza, também nos pênaltis, por 5 a 3.
As duas equipes, vale lembrar, já têm vaga garantida na elite do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. Santos e Botafogo, assim, disputam apenas quem ficará com o título de campeão da A2.
Arbitragem
- Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
- VAR: Anderson Da Silveira Farias (RS)