Botafogo x Santos: veja onde assistir à final da Série A2 do Brasileiro feminino

26/08/2025 08h00

Botafogo e Santos se enfrentam na noite desta terça-feira, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da grande final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino.

Onde assistir: o duelo terá transmissão da TV Brasil, na rede aberta.

Como chegam as equipes?

O Santos passou pelo Ação-MT e também pelo Atlético-MG para chegar à decisão. As Sereias da Vila venceram o time mato-grossense por 3 a 1 nas quarta de final e, depois, bateram o Galo nos pênaltis, nas semifinais, por 5 a 4.

Do outro lado, o Botafogo goleou o Mixto por 7 a 3 nas quartas de final. Na sequência, ganhou do Fortaleza, também nos pênaltis, por 5 a 3.

As duas equipes, vale lembrar, já têm vaga garantida na elite do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. Santos e Botafogo, assim, disputam apenas quem ficará com o título de campeão da A2.

Arbitragem

  •  Árbitro: Andreza Helena de Siqueira (MG)

  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

  • VAR: Anderson Da Silveira Farias (RS)

