Botafogo anuncia contratação do zagueiro Gabriel Bahia

O Botafogo oficializou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, destaque do Volta Redonda na Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, de 26 anos, assinou contrato de empréstimo válido até o final de março de 2026 e já está regularizado no BID da CBF, podendo estrear nas próximas partidas da equipe.

O atleta iniciou hoje os treinamentos com os novos companheiros, enquanto a data de apresentação oficial será divulgada posteriormente pelo clube. A expectativa é de que Gabriel Bahia se integre rapidamente à equipe, reforçando o setor defensivo alvinegro.

Segundo Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do Botafogo, a contratação do zagueiro é resultado de um acompanhamento detalhado do departamento de scout. "Acompanhamos Gabriel durante todo o processo. Ele vem evoluindo a cada temporada, e isso nos chamou atenção. Apostamos na sua contratação neste momento por empréstimo, com cláusula de obrigação de compra caso ele atinja os objetivos estabelecidos", afirmou.

O contrato prevê uma obrigação de compra caso metas sejam cumpridas. Gabriel Bahia chega para reforçar a defesa em uma fase decisiva da temporada, com o Botafogo disputando tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil.

O Botafogo volta a campo amanhã, às 21h30, contra o Vasco, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.