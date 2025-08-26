Botafogo anuncia a contratação por empréstimo de Gabriel Silva, destaque do Volta Redonda

O Botafogo segue se reforçando nesta janela de transferências. Nesta terça-feira, o clube carioca anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Silva, junto ao Volta Redonda, até o final de março de 2026.

"A vinda do Gabriel é fruto do trabalho do departamento de scout de monitoramento in loco de 100% dos jogos que realizamos nas Séries A e B. O acompanhamos durante todo esse processo, um atleta que vem evoluindo a cada ano na sua carreira e isso nos chamou atenção. Por isso, estamos apostando na contratação dele, nesse momento por empréstimo, mas com uma obrigação de compra caso ele alcance o que esperamos dele", afirmou Alessandro Brito, Diretor de Gestão Esportiva do Botafogo.

Chegou o momento de conferir o novo zagueiro do Glorioso em ação! Dá o play, Fogão! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/CvBw2M31Ac ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2025

Desde 2023, no Volta Redonda, Gabriel Silva disputou 27 partidas pelo clube nesta temporada, com três gols marcados. Ele, inclusive, foi titular em todos os jogos do Campeonato Carioca no início do ano, na campanha que levou o Voltaço até a semifinal da competição.

Gabriel Silva é o quinto reforço da equipe de Davide Ancelotti nesta janela de transferências. Além dele, o Glorioso já havia anunciado o atacante Chris Ramos, o goleiro Neto, o volante Danilo e o meio-campista Jordan Barrera.

O atleta já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira, contra o Vasco, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).