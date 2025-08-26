Bia Haddad quebra série de derrotas e avança no US Open

Houve altos e baixos, além de problemas físicos, mas Beatriz Haddad saiu da Quadra 12 comemorando uma vaga na segunda rodada do US Open. A brasileira, atual número 22 do mundo, cometeu sete duplas faltas, anotou 33 erros não forçados e teve problemas com o saque na reta final do jogo, mas triunfou por 6/3, 1/6 e 6/1 em um jogo de muitas trocas de bola com a britânica Sonay Kartal (#51).

Bia chegou em Nova York vindo de quatro derrotas consecutivas. Perdeu na segunda rodada de Wimbledon e em seus jogos de estreia nos WTAs 1000 de Montreal e Cincinnati e no WTA 500 de Monterrey. Ela agora aguarda a vencedora do jogo entre a francesa Lois Boisson e a suíça Viktorija Golubic para conhecer sua próxima adversária no US Open.

Para Kartal, a derrota desta terça-feira foi a quarta seguida no circuito. Ela não vence uma partida desde Wimbledon, onde alcançou as oitavas de final.

Como aconteceu

Bia fez um início de jogo bastante sólido, confirmando seu serviço sem grandes problemas e foi recompensada no sexto game, quando Kartal, pressionada, jogou uma direita fácil na rede e cometeu novo erro de esquerda. As falhas deram uma quebra e a vantagem de 4/2 para a brasileira. Kartal até fez um sétimo game mais agressivo e devolveu a quebra, mas Bia era mais sólida nos ralis e voltou a tirar um game de saque da britânica para abrir 5/3. Depois, foi só confirmar o serviço e fechar a parcial: 6/3.

O segundo set começou com a britânica quebrando o saque da brasileira e abrindo 2/0. Bia teve um break point para devolver a quebra, mas tentou uma curtinha e errou. Kartal, então, abriu 3/0 e ampliou sua vantagem para 5/1 quando voltou a quebrar a brasileira, que tinha problemas para encaixar o primeiro serviço. Pouco depois, Kartal fez 6/1 e forçou o terceiro set.

Depois de uma longa pausa no jogo para que Bia fosse ao banheiro, a brasileira voltou melhor para o terceiro set. Após três erros não forçados de Kartal, Haddad Maia abriu 2/0. A britânica parecia sentir problemas físicos, e Bia aproveitou para abrir 3/0. Na metade da parcial, a paulista também se mostrava fisicamente mal e tinha dificuldades para sacar, mas já liderava por 4/0. Kartal devolveu uma das quebras no quinto game, mas não conseguiu fazer mais do que isto. Bia somou nova quebra no sexto game, fez 5/1 e fechou a partida pouco depois.