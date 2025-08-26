Topo

Beatriz Haddad Maia revela 'luta interna' durante a vitória na estreia do US Open

A tenista Bia Haddad Maia revelou, nesta terça-feira, após estrear com vitória no US Open, ao bater a britânica Sonay Kartal por 2 sets a 1, que enfrenta uma "luta interna". As aparentes dores no terceiro set na verdade foram reflexos de instabilidades psicológicas sofridas pela tenista durante a partida.

"Fico feliz com minha luta interna, tinha sofrido uma derrota muito dura para ela (em Indian Wells). Fico feliz que consegui passar", disse Bia em entrevista para a ESPN dentro de quadra, referindo-se ao confronto de quinta-feira, pela segunda rodada, diante da suíça Viktorija Golubic.

"Aprendi durante a partida a não me boicotar. Todos nós temos fantasmas na cabeça e passo por uma momento mais ansiosa. Mas estou feliz porque terminei o jogo melhor", afirmou ao SporTV. "Você precisa tomar conta de suas emoções e sentimentos."

Bia disse estar mais confiante e motivada para a disputa do restante do último Grand Slam do ano. "É um torneio muito importante e não há motivos para não deixar tudo na quadra. Amanhã (quarta-feira) vou trabalhar bastante e estou muito motivada."

