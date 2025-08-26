Topo

Balbuena e Villasanti passam por cirurgias e desfalcam o Grêmio por longo período

26/08/2025 20h13

O Grêmio confirmou nesta terça-feira que dois de seus jogadores passaram por cirurgias e terão longos períodos de recuperação. O zagueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti foram submetidos a procedimentos distintos após graves lesões sofridas recentemente.

Balbuena deixou o gramado ainda no primeiro tempo do empate diante do Ceará, quando sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito. O paraguaio foi operado com sucesso e deve ficar afastado por cerca de quatro meses. Dessa forma, o defensor só deve voltar a atuar oficialmente em 2026, já que o calendário da temporada se encaminha para a reta final.

Reforço contratado neste ano, Balbuena utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido após a lesão. "Muito obrigado pelas mensagens e pelos bons desejos nesses dias. A cirurgia correu bem, agora é hora de me recuperar. Um grande abraço a todos", escreveu o zagueiro.

Em outro comunicado, o clube também informou a situação de Mathías Villasanti. O volante de 28 anos passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O procedimento foi realizado a pedido do próprio atleta e considerado bem-sucedido.

Villasanti sofreu a lesão no dia 17 de agosto, na derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV. O paraguaio caiu de mau jeito após disputa no meio de campo e precisou ser substituído imediatamente. A previsão inicial é de afastamento de pelo menos seis a oito meses, o que compromete não apenas sua temporada, mas também parte do calendário de 2026.

As baixas representam um duro golpe para o Mano Menezes, que tenta recolocar o Grêmio no caminho das vitórias. O time gaúcho é apenas o 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos. O próximo desafio é diante do Flamengo, neste domingo, às 16h, no Maracanã.

