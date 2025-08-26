Topo

Esporte

Bahia anuncia contratação de atacante argentino que disputou Mundial de Clubes

Mateo Sanabria deixou o Al Ain para reforçar o Bahia - Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images
Mateo Sanabria deixou o Al Ain para reforçar o Bahia Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images

26/08/2025 14h10

O Bahia anunciou hoje a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, que pertencia ao Al Ain, da Arábia Saudita. O jogador de 21 anos chega ao clube baiano com vínculo válido até 2030.

Sanabria chegou ao futebol saudita no final de 2024, quando se transferiu do Lanús para o Al Ain. Desde então, disputou 33 partidas, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências. Sua última atuação oficial pelo clube foi no Mundial de Clubes, na derrota para o Manchester City por 6 a 0.

O Bahia volta a campo nesta quinta-feira, quando recebe o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Mateo Sanabria fez sua estreia como profissional pelo Lanús, da Argentina. Em seguida, permaneceu no futebol argentino, mas emprestado ao Central Córdoba. Ao final do contrato, em 2024, o jogador migrou para o futebol saudita, atuando pelo Al-Ain, último clube antes de chegar à elite do futebol brasileiro, no Bahia.

