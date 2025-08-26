Atlético-MG x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações do duelo pela Copa do Brasil
As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. Atlético-MG e Cruzeiro duelam às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.
Onde assistir:
A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.
Como chega o Cruzeiro?
O Cruzeiro venceu o CRB nas oitavas de final com o placar acumulado de 2 a 0. Na última partida, o time celeste bateu o Internacional por 2 a 1, pelo Brasileirão.
Como chega o Atlético-MG?
O Atlético-MG suou para se classificar às quartas de final, tendo que vencer o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 depois do placar agregado de 1 a 1. Em seu último jogo, a equipe alvinegra perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pelo Brasileiro.
Histórico recente
Desde 2024, os arquirrivais mineiros se enfrentaram sete vezes, com três empates, três vitórias do Atlético-MG e apenas uma do Cruzeiro.
Veja o histórico:
03/02/2024: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)
30/03/2024: Cruzeiro 2 x 2 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)
07/04/2024: Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)
20/04/2024: Cruzeiro 0 x 3 Atlético-MG (Brasileirão)
10/08/2024: Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)
09/02/2025: Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)
18/05/2025: Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)
Prováveis escalações
Atlético-MG: Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello, Reinier e Hulk
Técnico: Cuca
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
ARBITRAGEM
O árbitro da partida será Ramon Abatti Abel, com Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia como assistentes. Rafael Traci fica no comando do VAR.
Próximo jogo Atlético-MG
Atlético-MG x Vitória | Brasileirão
Data e horário: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Barradão
Próximo jogo Cruzeiro
Cruzeiro x São Paulo | Brasileirão
Data e horário: 30 de agosto, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão
FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
Local: Arena MRV
Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h30 horas (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel