Atlético-MG x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações do duelo pela Copa do Brasil

26/08/2025 20h00

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira. Atlético-MG e Cruzeiro duelam às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Onde assistir:

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro venceu o CRB nas oitavas de final com o placar acumulado de 2 a 0. Na última partida, o time celeste bateu o Internacional por 2 a 1, pelo Brasileirão.

Como chega o Atlético-MG?

O Atlético-MG suou para se classificar às quartas de final, tendo que vencer o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3 depois do placar agregado de 1 a 1. Em seu último jogo, a equipe alvinegra perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pelo Brasileiro. 

Histórico recente

Desde 2024, os arquirrivais mineiros se enfrentaram sete vezes, com três empates, três vitórias do Atlético-MG e apenas uma do Cruzeiro.

Veja o histórico:

03/02/2024: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

30/03/2024: Cruzeiro 2 x 2 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

07/04/2024: Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

20/04/2024: Cruzeiro 0 x 3 Atlético-MG (Brasileirão)

10/08/2024: Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

09/02/2025: Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG (Campeonato Mineiro)

18/05/2025: Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello, Reinier e Hulk

Técnico: Cuca

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge

Técnico: Leonardo Jardim

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Ramon Abatti Abel, com Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia como assistentes. Rafael Traci fica no comando do VAR.

Próximo jogo Atlético-MG

Atlético-MG x Vitória | Brasileirão

Data e horário: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão

Próximo jogo Cruzeiro

Cruzeiro x São Paulo | Brasileirão

Data e horário: 30 de agosto, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão

FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

Local: Arena MRV

Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

