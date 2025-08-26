Atlético-MG encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

O Atlético-MG encerrou, na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo, a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV.

O último treino contou com a presença de torcedores do Galo, que estiveram na porta do CT e mostraram apoio ao elenco antes do clássico.

A grande surpresa do treino foi a presença de Lyanco. O zagueiro, fora dos gramados desde 14 de agosto por dores na coxa esquerda, apareceu conversando com o técnico Cuca e participou do aquecimento, embora não tenha sido visto nas atividades com bola.

Pedro Souza / Atlético

Para o duelo, o treinador alvinegro terá reforços importantes: Hulk, Cuello e Junior Alonso retornam após cumprirem suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo.

Por outro lado, a lista de desfalques do Atlético-MG continua longa. Bernard (cirurgia odontológica), Saravia (perna direita), Lyanco (coxa esquerda), Patrick (lombar), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito) seguem sob cuidados do departamento médico.

Além deles, o recém-contratado Ruan Tressoldi também não poderá atuar, já que, por regulamento, não pode defender o Galo na Copa do Brasil por já ter entrado em campo pelo São Paulo na competição.

Desta forma, a provável escalação do Atlético-MG para enfrentar o Cruzeiro é: Everson; Natanael, Iván Román, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Cuello, Reinier e Hulk.