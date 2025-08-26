Athletico-PR x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Athletico-PR e Corinthians iniciam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A bola rola para o jogo de ida às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Onde assistir Athletico-PR x Corinthians ao vivo?

TV: Globo (televisão aberta), SporTV (canal por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

Globo (televisão aberta), SporTV (canal por assinatura) e Premiere (pay-per-view) Streaming: Amazon Prime Video

Como chega o Athletico-PR para o confronto

O Athletico-PR entrou na Copa do Brasil ainda na primeira fase. O Furacão passou pelo Pouso Alegre na primeira fase. Depois, eliminou o Guarany de Bagé. Já na terceira fase, ganhou do Brusque por 3 a 1 no agregado. Por fim, nas oitavas, despachou o São Paulo nos pênaltis, por 3 a 0, com brilho do goleiro Santos.

A fase recente do Athletico-PR, por sua vez, é oscilante. O Furacão somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada da Série B, a equipe venceu o CRB por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol de Kevin Viveros.

Como chega o Corinthians para o confronto

Do outro lado, o Corinthians entrou nesta Copa do Brasil já na terceira fase. Para chegar as quartas, o Timão eliminou primeiro o Novorizontino por 2 a 0 no placar agregado. Já nas oitavas, foi soberano e passou pelo Palmeiras, decidindo fora de casa, ao ganhar por 3 a 0 no agregado.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vem de uma vitória que garantiu moral. O Alvinegro paulista bateu o Vasco por 3 a 1 em São Januário. Nas últimas cinco rodadas, os comandados de Dorival Júnior somaram duas vitórias, um empate e amargaram duas derrotas.

Histórico do confronto entre Athletico-PR e Corinthians

O histórico do confronto aponta um leve favoritismo do Corinthians. Segundo dados da plataforma Ogol, as duas equipes ficaram frente a frente em jogos oficiais em 63 oportunidades. O Timão somou 24 vitórias, contra 17 do Athletico-PR, além de 22 empates.

Um recorte mais recente do retrospecto indica números ainda melhores do Corinthians. Nos últimos dez duelos entre os times, o Alvinegro paulista saiu vitorioso em seis delas. O Furacão venceu apenas uma partida, enquanto outras três terminaram empatadas.

O último encontro entre as equipes, por sua vez, terminou com vitória do Corinthians. Na ocasião, o Timão goleou o Athletico-PR por 5 a 2, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão já finalizou o último treino antes do embarque com destino ao primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/FRl6Bcuc0l ? Corinthians (@Corinthians) August 26, 2025

Estatísticas

Em situações não tão favoráveis nos respectivos torneios nacionais, Athletico-PR e Corinthians enxergam na Copa o Brasil a possibilidade de um título para encerrar a temporada em grande estilo. Além do fator financeiro, é claro - a CBF paga uma bolada aos times que vão avançando na competição.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 25 pontos. Após 21 rodadas, a equipe alvinegra acumula seis vitórias, com sete empates e oito derrotas, o que totaliza um aproveitamento de 39,68%. Do outro lado, o Athletico-PR também está no meio da tabela na Série B. O time paranaense figura na 12ª posição, com 30 pontos - tem oito triunfos, seis empates e nove derrotas em 23 jogos, somando 43,47% de aproveitamento.

Athletico-PR na temporada

44 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 12 derrotas

60 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: Luiz Fernando, com 11 gols

Corinthians na temporada

51 jogos, 25 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

63 gols marcados

51 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Prováveis escalações

O técnico Dorival Júnior ainda tem os desfalques de três de seus principais atletas: Yuri Alberto, Carrillo e José Martínez. Assim, ele deve manter a base da equipe que foi titular na vitória sobre o Vasco, por 3 a 1, no último domingo. A principal mudança deve ser o retorno de Garro ao 11 inicial.

Além das três baixas, o Corinthians também não poderá contar com Raniele, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final, e precisará cumprir suspensão.

Em contrapartida, Memphis Depay estará à disposição. O holandês treinou normalmente junto ao elenco nesta terça-feira e está confiante de que pode jogar. Assim, deve ficar ao menos no banco de reservas. A comissão técnica adota cautela para a volta do atacante como titular, sobretudo por se tratar de um campo com gramado sintético.

Do outro lado, o Athletico-PR também está com o departamento médico recheado e terá as baixas de Léo, Julimar, Isaac, Kauã Moraes e Raul. O técnico Odair Hellmann, portanto, pode repetir a escalação da partida contra o CRB, em que o time venceu por 1 a 0.

Provável escalação do Corinthians

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Memphis).



Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Yuri Alberto, Carrillo e José Martínez (lesionados); Raniele (suspenso)

Yuri Alberto, Carrillo e José Martínez (lesionados); Raniele (suspenso) Pendurados: nenhum

Provável escalação do Athletico-PR

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Léo Derik; Patrick, Felipinho e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.



Técnico: Odair Hellmann

Desfalques: Léo, Julimar, Isaac, Kauã Moraes e Raul (lesionados) e Esquivel (poupado)

Léo, Julimar, Isaac, Kauã Moraes e Raul (lesionados) e Esquivel (poupado) Pendurados: nenhum

???? Amanhã é dia de chegar cedo no Caldeirão! Os portões abrem às 19h30. Mais infos no nosso serviço de jogo:

?? https://t.co/fNL7jNNLV3 pic.twitter.com/g3undZStkM ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 26, 2025

Arbitragem de Athletico-PR x Corinthians

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

Leo Simao Holanda (CE) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Próximos jogos do Athletico-PR

Athletico-PR x Novorizontino (24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 30/08 (sábado), às 20h30

30/08 (sábado), às 20h30 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Botafogo-SP x Athletico-PR (25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 06/09 (sábado), às 16h

06/09 (sábado), às 16h Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 31/08 (domingo), às 18h30

31/08 (domingo), às 18h30 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30

10/09 (quarta-feira), às 21h30 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

Data: 27 de agosto de 2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)



Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)