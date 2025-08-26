Convocação da seleção é 'sacanagem com o Cruzeiro', diz Arnaldo Ribeiro

A lista da seleção brasileira para a rodada final das Eliminatórias da Copa do Mundo é uma "sacanagem" com o Cruzeiro, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Para Arnaldo, a Raposa é a principal afetada pela convocação de Carlo Ancelotti, especialmente no clássico contra o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil.

Eu achei a lista uma sacanagem com o Cruzeiro. Fala-se muito do Flamengo e do Palmeiras, mas o Cruzeiro, que tem Copa do Brasil e joga com seu principal rival, o Atlético-MG, na volta da Data Fifa, teve dois dos seus principais jogadores convocados.

Jogar contra o Chile no Maracanã é uma bênção; contra a Bolívia, nas alturas, é uma roubada. Se os jogadores do Cruzeiro estiverem na segunda partida, será ruim para eles e para o clube.

Arnaldo Ribeiro

O Cruzeiro teve dois convocados para a seleção: o zagueiro Fabrício Bruno, chamado pela primeira vez por Ancelotti, e o centroavante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 15 gols.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e vai à Bolívia no dia 9. O jogo de volta entre a Raposa e o Galo pela Copa do Brasil acontece no dia 11.

O comentarista do UOL destacou que o Corinthians também pode ser prejudicado, já que o goleiro Hugo precisará de uma logística específica para jogar na Copa do Brasil.

"Ontem teve uma mudança nos jogos de volta da Copa do Brasil com antecipação para o dia 10. Dia 11 tem Atlético x Cruzeiro, mas dia 10 tem a volta de Corinthians e Athletico-PR. E teve jogador do Corinthians convocado, o Hugo Souza", disse Arnaldo Ribeiro.

