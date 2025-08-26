Arboleda e Wendell iniciam transição, e São Paulo abre preparação para pegar o Cruzeiro

O São Paulo se reapresentou na tarde desta terça-feira (26), no SuperCT, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (30), às 21h (de Brasília), no Mineirão.

A principal novidade foi a presença de Arboleda e Wendell, que avançaram em suas recuperações de lesões musculares e participaram de exercícios de transição com a preparação física. O clube trata os dois casos com cautela, mas a evolução no processo de retorno aos treinos em grupo é vista como positiva pelo departamento médico.

O dia foi dividido de acordo com a minutagem dos atletas na vitória sobre o Atlético-MG, no Morumbis. Quem atuou por mais tempo ficou na parte interna do CT, cumprindo cronograma de recuperação física com exercícios de mobilidade, core, força e trabalhos aquáticos.

Os demais foram a campo para atividades de força, fundamentos técnicos, finalizações, velocidade e um jogo em espaço reduzido, sob comando de Hernán Crespo.

Além de Arboleda e Wendell, que estão em transição, o elenco tem ausências importantes: o volante Marcos Antônio se recupera de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda; o atacante André Silva sofreu lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, devendo ficar fora pelo restante da temporada.

Calleri também se recupera de cirurgia no joelho; Ryan Francisco segue em tratamento; e Juan Dinenno, embora não lesionado, não poderá enfrentar o Cruzeiro por pertencer ao clube mineiro. Fecham o DM Oscar, Lucas Moura e Luiz Gustavo.

Deste modo, as opções no ataque ficam restritas a Gonzalo Tapia ou a um reposicionamento de Luciano como centroavante. Diante do cenário, o elenco terá a semana livre para treinar, recuperar atletas e se preparar com tranquilidade antes do compromisso no Mineirão. O próximo treino será na manhã desta quarta-feira (27), novamente no SuperCT.