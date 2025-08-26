Aranha diz que quase abandonou o futebol e celebra volta por cima no Palmeiras com título do Brasileiro sub-20

O goleiro Aranha foi destaque do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta terça-feira. O Verdão faturou a taça do torneio pela quarta vez em sua história depois de vencer o Red Bull Bragantino por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Após o duelo no Allianz Parque, o arqueiro revelou um momento turbulento que passou no clube, em que quase abandonou o futebol, mas celebrou a volta por cima com a conquista da taça como titular na equipe de Lucas Andrade.

"Um pequeno resumo aqui... Há cinco meses, passei por uma série de tribulações aqui no clube. Só eu sabia o que estava sentindo todas as noites. Decidi ir para casa sem avisar ninguém, mal da cabeça e não queria mais jogar boal. Passei a Copinha em casa, sem querer saber de futebol, mas Deus tem planos na vida dos seus e sou escolhido. E hoje estou aqui. Poder ver minha família aqui na arquibancada é muito gratificante", disse ao SporTV.

"Todos pensam que é fácil, mas tem que ter muita cabeça e fui abençoado desses dias para cá e pude fazer boa Libertadores, tive duas convocações para a Seleção, fui integrado ao profissional. É mérito do trabalho em campo. Fica esse recado do que o Palmeiras representa e do quanto foi difícil. Agora é comemorar a muito esse título com a torcida que nos apoiou muito desde o início. Sabíamos que não seria fácil mas graças a Deus saímos com a vitória", finalizou.

Além de fazer pelo menos duas grandes defesas no decorrer dos 90 minutos do jogo de volta da final, Aranha defendeu a cobrança de Davi Gomes nas penalidades. Robson acertou a última cobrança para dar o título ao Verdão pela quarta vez.

Essa foi a quarta final consecutiva da equipe alviverde no torneio, a sexta em oito edições. Na primeira fase, o Verdão foi dono da melhor campanha, com 45 pontos conquistados em 22 jogos. Depois, no mata-mata, passou por Juventude e Cruzeiro antes de chegar à final.