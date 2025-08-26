Apresentação, semana livre e mais: os primeiros dias de Vojvoda à frente do Santos

Para acalmar o coração dos torcedores, Juan Pablo Vojvoda enfim iniciará sua passagem no comando do Santos. Anunciado na última sexta-feira, o treinador terá uma primeira semana intensa de trabalhos pela frente, com coletiva de apresentação e muito mais.

Vojvoda será oficialmente apresentado como novo treinador na manhã desta terça-feira, a partir das 12h (de Brasília), na sala de imprensa da Vila Belmiro. Depois, o argentino já comandará o primeiro treino da equipe santista durante o período da tarde.

A primeira semana de Vojvoda será fundamental para o treinador entender melhor as características de cada jogador e do elenco do Santos como um todo. Além disso, o comandante também pode usá-la para identificar as principais carências do grupo.

Como publicado recentemente pela Gazeta Esportiva, o técnico ganhou carta branca no CT Rei Pelé. A diretoria prometeu que o argentino teria um ambiente blindado e autonomia o suficiente para afastar atletas do elenco, além de passe livre para tomar outras decisões que julgar necessárias.

Vojvoda iniciará o trabalho no Santos apenas 'formalmente' nesta terça-feira. Já de contrato assinado, o treinador esteve nos camarotes da Arena Fonte Nova no último domingo e acompanhou a derrota do Peixe para o Bahia, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

"O primeiro contato ali, ele [Vojvoda] só conversou com a gente algumas coisas, mas o trabalho começa na terça-feira, literalmente. Tenho certeza que será um bom trabalho, e nós temos que começar a ter resultados, e espero que seja no domingo, na nossa casa", afirmou o goleiro Gabriel Brazão na zona mista após o duelo.

A primeira semana de Vojvoda também servirá para que o treinador possa começar a implementar suas ideias iniciais na equipe. Na reta final de seu trabalho no Fortaleza, por exemplo, o comandante adotou o sistema do 4-2-3-1, mas também chegou a testar, em ocasiões, formações com três zagueiros.

As missões de Vojvoda

Vojvoda terá duas missões principais no início de sua trajetória no Santos: afastar o time do perigo de rebaixamento e melhorar o sistema defensivo do Peixe, que sofreu 48 gols em 36 partidas na temporada. A equipe tem a terceira pior defesa da Série A, com 31 gols sofridos, atrás apenas de Juventude (41) e Fortaleza (32).

O comandante, por sua vez, já mostrou que tem experiência suficiente para reverter situações complicadas. Em 2022, por exemplo, o Leão do Pici do técnico argentino chegou a integrar o Z4, mas se recuperou, terminou em oitavo lugar e ainda foi aos playoffs da Libertadores.

Outra missão de Vojvoda será recuperar a confiança do Santos, bastante fragilizada após os recentes eventos. O Peixe foi goleado pelo Vasco por 6 a 0 no último dia 17 de agosto. Dois dias depois, torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco. Já no último fim de semana, o time perdeu para o Bahia.

Vojvoda certamente terá muito trabalho pela frente. O treinador, porém, poderá contar com a semana livre para começar a implementar suas ideias. O comandante estreia no comando da equipe às 16h deste domingo, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.