Após goleada sobre o Vitória, Filipe Luís destaca jogo "fantástico" do Flamengo

O Flamengo atropelou o Vitória, nesta segunda-feira, por 8 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois do jogo, Filipe Luís destacou a grande atuação da equipe carioca e o ímpeto dos jogadores desde o começo do jogo.

"Realmente foi um jogo fantástico, completíssimo em todos os sentidos. Os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. No começo, fomos muito efetivos e isso nocauteou o adversário. O que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tirar a bola do adversário e fazer gols. Em nenhum momento os jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara e nem nada. Olharam para o gol. Isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje", disse Filipe Luís.

Em apenas três minutos de jogo, o Flamengo abriu 2 a 0 no placar, com Samuel Lino, seu primeiro gol com a camisa do Rubro-negro, e Pedro. Ainda antes do intervalo, Giorgian De Arrascaeta marcou o terceiro.

Na etapa final, a equipe do técnico Filipe Luís seguiu pressionando e balançou as redes mais cinco vezes. Samuel Lino, Pedro (dois), Luis Araújo e Bruno Henrique, de pênalti, fecharam a goleada do Flamengo.

Com o resultado, os cariocas seguem na liderança do Campeonato Brasileiro com 46 pontos somados. Por outro lado, o Vitória ocupa a 17ª posição, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

"Pelo que me falaram, é a maior vitória da história dos pontos corridos. É motivo de orgulho. Depois da grande vitória contra o Internacional em Porto Alegre, foi um esforço não só físico, mas mental, para sair de um nível de euforia de ter eliminado eles lá e fazer o jogo que fizemos. Esse jogo mental fez com que o time entrasse dessa forma concentrado dentro do campo. Isso prova que os jogadores querem muito ser campeões e brigar até o final. Esse é o caminho", comemorou Filipe Luís.

Calendário do Flamengo

Agora, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Imortal é o 14º colocado, com 24 pontos conquistados.

"Teve esse momento de transição e a equipe se encontrou. Essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada. Junto com essa nova identidade veio a confiança. Agora, o grupo está muito fortalecido com isso. Mas, como eles mesmos falaram no vestiário, pés no chão. Estamos um pouco longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente e temos que continuar trabalhando. Pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais", finalizou Filipe Luís.