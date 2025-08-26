Aos 48 anos, ex-lutador do UFC alega que aceitou desafio para enfrentar Craig Jones

Aos 48 anos, Chael Sonnen pode voltar à ativa - desta vez no grappling. O ex-desafiante ao cinturão dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg) do UFC afirmou que aceitou enfrentar o australiano Craig Jones no 'Craig Jones Invitational 2', evento marcado para este fim de semana, em Las Vegas (EUA). A declaração foi feita durante participação no canal 'FloGrappling' e, posteriormente, reforçada pelo americano em seu podcast. Até o momento, no entanto, a luta ainda não foi oficializada pela organização do torneio.

O possível confronto surgiu após a saída de Gable Steveson. Medalhista de ouro olímpico na luta livre, o americano seria o adversário de Jones na luta principal, mas acabou retirado do card de última hora por conta de uma lesão no pé. Diante da situação, Craig lançou o desafio - que, segundo Sonnen, foi aceito.

"Ele estava me desafiando? Isso foi um desafio? Ele disfarçou como um telefonema amigável. Pode avisar o Craig Jones que não só eu aceito, como estou p*** da vida com isso. Te vejo no CJI", disparou Sonnen, em tom provocativo.

Revanche no tatame

Caso se confirme, o duelo representaria uma revanche entre os dois. Em 2017, no torneio absoluto do ADCC, o especialista em jiu-jitsu finalizou Sonnen com uma rápida sequência de ataques, encerrando o embate com um 'heel hook'. Desde então, o veterano já havia expressado o desejo de enfrentá-lo novamente.

Longe do MMA desde 2019, o americano voltou brevemente aos holofotes em 2023, ao protagonizar uma luta de exibição contra Anderson Silva no boxe - em um combate festivo, sem caráter competitivo. Agora, sinaliza um retorno ao grappling, disciplina presente em toda sua trajetória como atleta, diante de um desafio técnico dos mais exigentes.

