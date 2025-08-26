Ancelotti vê geração "muito boa" e se anima com opções na Seleção: "Podemos competir"

Cada vez mais acostumado ao Brasil, o técnico Carlo Ancelotti está confiante de que pode fazer um bom trabalho na Seleção Brasileira. O comandante realizou a sua segunda convocação nesta segunda-feira e destacou o potencial dos atletas nacionais.

O italiano, aliás, apontou para a quantidade de opções ofensivas que a Seleção tem à disposição.

"A geração do Brasil nesse momento é muito boa. Se olharmos o elenco de hoje, tem jogadores muito bons e tem muitos outros que não estão nessa lista. Neste momento, não há outras equipes com tanta qualidade de atacantes como no Brasil. Esse time pode competir para o campeonato mundial", analisou.

Mas não é apenas o ataque que anima. Na visão de Ancelotti, o Brasil tem mais de uma opção para cada setor do campo.

"Creio que eu tenho muita confiança nessa equipe e jogadores. Podemos fazer um trabalho muito bom. Não há uma posição no campo que me preocupa. Cada posição está muito bem coberta. Contra o Chile, acho que vamos manter a mesma ideia do jogo contra o Paraguai. Contra a Bolívia acho que vamos mudar, mas temos tempo", pontuou.

"A exigência, claro, é normal. É uma pressão normal que tem que ter uma equipe pentacampeã. A pressão não é ruim. Se você tem a pressão, não vai dormir", completou.

Ancelotti fez algumas mudanças nesta convocação, para conhecer mais jogadores. Contudo, alguns nomes específicos foram mantidos. O objetivo é criar uma base, que, entre outras coisas, servirá de apoio para quem for chegando ao longo do tempo.

"A ideia é ter um grupo fixo, de 14 ou 15 jogadores, que hoje posso pensar que vão estar no Mundial. Os outros vou rodar um pouco para ter uma lista definitiva", declarou o italiano.

"Eu não posso chamar todos os jogadores que conheço, claro. É preciso ter uma base fixa, uma base que vai ser importante na Copa do Mundo. Ao redor desse grupo, temos que chegar jogadores que podem estar na lista definitiva no futuro", acrescentou.

Ancelotti foi contratado pela CBF em maio deste ano e já esteve à frente da Seleção nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, disputadas em junho. Até o momento, o comandante soma um empate e uma vitória.

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.