Ancelotti: 'Brasil nunca terá problema de geração. Na Europa, é impossível'

Com a habilidade camaleônica de se adaptar — e vencer — por onde passa, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, sente-se bem à vontade para analisar o talento brasileiro. Ele já treinou diversos jogadores do país, mas agora tem a responsabilidade de juntar todos eles com a camisa da seleção. O italiano, em um português que pouco a pouco deixa de ser de um iniciante, deu entrevista exclusiva ao UOL. No papo, explicou por que não vê o Brasil com problema de geração de jogadores. E acha que nem nunca vai ter.

Não creio que no Brasil falta algo para estar competitivo no Mundial. O Brasil tem muitos jogadores, a comissão técnica está observando mais de 70 jogadores que podem estar na seleção. Também estamos observando sub-15, sub-17 e sub-20. Há jovens com muita qualidade. Eu acredito que o Brasil nunca vai ter problemas de geração no futebol. Nunca

E se tivesse dirigindo a Espanha, você teria um grupo de 70 para observar? "Não. Absolutamente, não. Impossível. O grupo que tem os jogadores do Brasil, nenhuma equipe na Europa pode ter essa quantidade de jogadores".

O que mais Ancelotti disse

Na primeira convocação, você chamou sete do Brasileirão. Agora, depois de percorrer mais estádios, chamou quatro. Isso significa que você percebeu um nível no Brasileirão que ainda não é de Copa do Mundo?

"Não tem uma coisa a ver com a outra. É um futebol diferente, mas aqui é preciso considerar três coisas muito importantes: as viagens, porque o calendário é apertado; o clima, que não permite aos times jogarem com muita intensidade — na Europa, o clima é mais frio. Há jogo de qualidade, o Mundial de Clubes mostrou isso, os times brasileiros podem competir com as equipes europeias".

Você diz que precisa de jogador 100% fisicamente. Mas e se o Vini Jr. tiver uma lesão que vai tirá-lo dos dois primeiros jogos da Copa? Essa condição pode tirar um jogador deste tamanho da Copa?

"Temos que pensar nisso muito bem. Eu penso isso porque, como disse, a competição é muito grande. Se um jogador como o Vini está lesionado, a seleção pode ter outro jogador mais ou menos da mesma qualidade. É bom para a seleção".

E como você vai conduzir a situação sobre Neymar?

"O tema do Neymar é só um problema: de caráter físico. O Neymar segue tendo muita qualidade de jogo, personalidade, caráter. Se ele voltar à sua melhor condição física, todo mundo estará contente que ele esteja na equipe nacional".

Ancelotti na Copa do Mundo

O fato de você ter participado de 1994 (era assistente técnico), com os problemas físicos de Baresi e Baggio, pesa na decisão de ter que estar 100% na Copa?

"O que passou com Baggio e Baresi é que eles se machucaram durante a Copa, e aí não dá para fazer nada além de esperar a recuperação. Se há lesão antes do Mundial, é algo a se pensar com a comissão técnica".

Se Baggio e Baresi estivessem no ápice da forma, a Itália teria sido campeã?

"Não sei. Muito difícil pensar no que poderia acontecer. Baresi, na final, jogou muito bem. O Baggio tinha um problema diferente do Baresi, mas nesta Copa a Itália jogou o máximo de suas possibilidades".

Pela experiência de 1994, se pudesse escolher, prefere a seleção jogando e treinando em Nova York (Costa Leste) ou Seattle (Costa Oeste)?

"Seattle. Depende do sorteio, mas o clima nesta Copa é um aspecto muito, muito importante. O clima de San Francisco é diferente de Nova York. Em 94, a seleção italiana também jogou em NY, e o Brasil, não. A condição física na final era diferente. Treinar no calor é diferente do que treinar em uma boa temperatura".

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, em entrevista ao UOL Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Idioma da bola

O idioma do futebol não muda muito. O que muda um pouco é como você tem que falar, porque eu acho que o inglês é diferente do italiano e do brasileiro. O que muda é o modo de falar com as pessoas

Você está aprendendo português. O que mais você fala bem?

"Bem, eu falo italiano, inglês, agora falo espanhol — porque minha esposa é espanhola de origem —, falo um pouco de francês. Todas as equipes por onde estive eu quis aprender o idioma, acredito que é importante falar o idioma do país onde trabalho".

A visão sobre a Copa e a vida

Quais são os países do futebol hoje? Quais são os concorrentes do Brasil?

O país do futebol são vários. Aqui na América do Sul, todos os países, Equador, Colômbia, Brasil, Argentina... são países do futebol. Na Europa também. Há muitas equipes que podem competir conosco. A Argentina, obviamente, o Equador e a Colômbia também têm um jogo muito bom. Na Europa, tem Inglaterra, Espanha, França, Alemanha... espero que a Itália esteja na Copa.

O jogador brasileiro precisa gostar mais do jogo?

"Um pouco, mas todo mundo quer jogar. Sou italiano e queria jogar".

Mas é preciso ensinar os jogadores que é preciso compreender mais o jogo?

"O futebol mudou. No aspecto físico, na preparação física, na pressão que o jogador tem antes de um jogo. O que não mudou foi o talento. O talento é genética. No geral, o jogador brasileiro tem mais talento do que outros".

Se na Copa tiver Brasil x Itália? Como vai ser na hora do hino?

"Gosto dos dois hinos".

E sobre marcação? Você prefere zona ou homem a homem?

"Eu nunca joguei homem a homem, sempre com zona. No geral, é zona, a defesa tem que ser por zona. Pessoalmente, penso em situações do jogo em que você pode mudar um pouco, por exemplo: fazer uma marcação homem a homem só em uma posição do campo".

O que você já gostou do Brasil?

"Há um prato que gosto muito porque eu comia quando era pequeno. É a polenta. Eu saí do norte da Itália, e a polenta é um prato típico da minha região. Gosto do panorama do Rio, obviamente. Gosto da paixão que as pessoas têm pelo futebol".

Polenta os italianos ensinaram para nós?

"A pasta também, obviamente. Tem que comer al dente".

E a Copa do Mundo se comerá como?

"Teremos que nos sacrificar para fazer o melhor que podemos".

Vai virar o Pelé dos técnicos se ganhar a Copa?

"Não. Pelé só tem um. Para mim, pessoalmente, o importante é ganhar a Copa do Mundo. Depois, ter outra oportunidade de ganhar outra com o Brasil".

