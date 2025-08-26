Topo

Alcaraz inicia caminhada rumo ao topo do ranking com imponente vitória no US Open

Nova York

26/08/2025 01h05

Vindo de cinco finais seguidas e quatro títulos conquistados, entre eles o de Roland Garros - perdeu a final de Wimbledon -, Carlos Alcaraz iniciou sua caminhada em busca da liderança do ranking com boa vitória no US Open, nesta segunda-feira. O espanhol teve a torcida contra diante do gigante norte-americano Reilly Opelka, de 2,11m e não se intimidou, ganhando por 6/4, 7/5 e 6/4 em 2h07.

Para superar o italiano Jannik Sinner no topo da lista da ATP, Alcaraz precisa erguer o troféu no último Grand Slam do ano, repetindo o que fez em 2022. Ocorre que o rival é o atual campeão e promete dificultar bastante as ações para o espanhol, bem diferente da final do Masters 1000 de Cincinnati, entre ambos, há uma semana, na qual desistiu quando perdia por 5 a 0, após sentir-se mal.

Com novo visual, com o cabelo totalmente raspado, Alcaraz iniciou o jogo pressionando o saque do adversário, mas não aproveitou o break point. Opelka investia nas pancadas para equilibrar a partida e incomodar o favorito, já que sofria no serviço do espanhol.

Em um quinto game longo, Alcaraz pressionou e abriu vantagem pela primeira vez na partida ao quebrar na quinta oportunidade. Na frente, bastou manter o saque preciso para fechar com 6/4. O americano não conseguiu um ponto sequer no serviço do espanhol em todo o set.

Apenas no segundo game do set a seguir que Opelka finalmente conseguiu sair do zero em serviços do espanhol. A torcida vibrou timidamente para tentar motivá-lo. Mas Alcaraz se mantinha absoluto no saque. Até cometer duas duplas faltas seguidas no game seis e dar duas chances para o americano quebrar. Respirou fundo, entretanto, e se safou ao buscar o 3 a 3 com uma hora de jogo.

Em desvantagem de 5 a 4, Alcaraz sofreu uma preocupante queda após bola para fora do rival. Apesar do susto, voltou com ambição, feroz, alcançou nova igualdade, depois quebrou e fechou com 7 a 5, encaminhando a vitória.

No terceiro set, Opelka ameaçou o saque de Alcaraz no segundo game, mas o espanhol se recuperou. O equilíbrio permaneceu, graças ao bom saque do norte-americano e a falta de inspiração de Alcaraz.

O nono game foi marcado por uma linda passada de Alcaraz e pelos muitos erros de Opelka. Com isso, o espanhol abriu 5 a 4 e sacou para a vitória. O espanhol não decepcionou, fechou o set em 6/4 e ganhou a partida.

DEMAIS JOGOS

Quinto do mundo, o britânico Jack Draper largou muito bem, no Louis Armstrong Stadium, despachando o argentino Federico Gomez por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 7/5, 6/7 (7/9) e 6/2. Na segunda rodada, o rival será o belga Zizou Bergs, algoz de Tseng Chun-hsin, de Taiwan, com 6/3, 6/4 e 6/3.

Representante da casa e com enorme apoio das arquibancadas, Frances Tiafoe não decepcionou. Diante de grande público no Arthur Ashe Stadium, principal quadra do complexo de Flushing Meadows, o 17º favorito passou com soberania pela japonês Yoshihito Nishioka, com 6/3, 7/6 (8/6) e 6/3. Na pr?pima fase ele faz confronto local com Martin Damm Jr.

Como sempre ocorre em primeira rodada de Grand Slams, a zebra costuma dar as caras. E, nesta segunda-feira, as vítimas foram o francês Ugo Humbert, surpreendido pelo australiano Adam Walton e o norte-americano Alex Michelsen, derrotado pelo argentino Francisco Comesana.

Cabeça de chave 22, o francês foi eliminado com derrota por 4/6, 6/7 (4/7), 7/5 e 1/6, enquanto o tenista local, 28º favorito, levou a virada do argetnino, parciais de 6/1, 3/6, 4/6 e 4/6.

