Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

O campeão voltou e voltou em forma. Jannik Sinner começou a defesa de seu título no US Open de maneira dominante. O número 1 do mundo cedeu apenas quatro games diante do tcheco Vit Kopriva (28 anos, #89 do ranking) e triunfou por 6/1, 6/1 e 6/2 em seu retorno a Nova York.

O italiano terminou a partida somando 17 winners e 20 erros não forçados, enquanto Kopriva, que não conseguiu igualar o nível do favorito do fundo de quadra, registrou 12 e 27, respectivamente. Sinner também foi implacável com sua devolução, vencendo 74% dos pontos no segundo serviço do adversário.

Além de tentar defender seu título no US Open, Sinner luta para manter a liderança do ranking. Para seguir como número 1 do mundo, ele precisa pelo menos avançar uma rodada a mais do que Carlos Alcaraz, atual vice-líder do ranking.

A última vez que um tenista defendeu com sucesso o título do US Open foi em 2008, com Roger Federer. Em 2009, o suíço tentava mais uma conquista, mas acabou derrotado por Juan Martín del Potro. Desde então, nenhum homem venceu o torneio em anos consecutivos.

O adversário de Sinner na segunda rodada do torneio nova-iorquino será o vencedor do jogo entre o australiano Alexei Popyrin (#36) e o finlandês Emil Ruusuvuori (#752).