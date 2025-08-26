Corinthians e Flamengo são os fantasmas do Palmeiras em 2025, diz Arnaldo

Flamengo e Corinthians se consolidaram como os grandes fantasmas do Palmeiras na temporada, avaliou o comentarista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Para ele, Abel Ferreira entra pressionado no clássico contra o Timão no Brasileiro, pois o rival conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras e o eliminou da Copa do Brasil.

São dois fantasmas do Abel nessa temporada: Corinthians e Flamengo. O Corinthians foi campeão paulista. Na Copa do Brasil, o Corinthians pode ser campeão, o Palmeiras não pode mais. O Palmeiras vai ter a semana de trabalho para jogar contra o Corinthians, enquanto o Corinthians vai jogar a vida na Copa do Brasil.

A obrigação do Palmeiras de fazer um grande jogo no próximo final de semana é gigante, e o Abel sabe disso. Não é só a torcida organizada que está enchendo o saco, não. É uma obrigação não só pela rivalidade -- é para continuar perseguindo o outro fantasma, o Flamengo.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista ressaltou o caráter decisivo do Dérbi para o Alviverde na corrida contra o Rubro-Negro pelo título brasileiro.

"Se o Palmeiras perder do Corinthians de novo e o Flamengo ganhar do Grêmio, a diferença aumenta. O Palmeiras teria uma vantagem sobre o Flamengo nessa temporada, o trabalho a longo prazo do Abel e um técnico mais experiente do que o Flamengo, e eu não estou vendo isso em campo."

"As soluções que o Filipe encontrou foram mais rápidas que as do Abel. O time do Filipe já está jogando pra cacete. O time do Abel, ainda não. O Abel está pressionado por ele mesmo, porque está devendo."

"Ele não está devendo para mim, para vocês, para o torcedor do Palmeiras, porque ele tem muito material bom. Ele está devendo como técnico de futebol", disse Arnaldo Ribeiro.

O primeiro Dérbi após a eliminação do Palmeiras pelo Corinthians na Copa do Brasil acontece no domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.

