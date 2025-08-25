Vojvoda dá aval, e Santos tenta avançar por zagueiro paraguaio

O Santos negocia a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak (RUS).

A proposta do Peixe é de 4 milhões de dólares (R$ 21,6 mi). O técnico Juan Pablo Vojvoda deu aval.

A diretoria santista esteve muito perto de fechar com Duarte na semana retrasada, mas recuou para ouvir a opinião de Jorge Sampaoli. O treinador priorizava Carlos Cuesta e Adonis Frías.

Agora, com o insucesso por Sampaoli e com Vojvoda no comando, o Santos tenta reativar esse acordo. Trazer ao menos um zagueiro é prioridade.

O Santos também quer volante e centroavante. Vojvoda avaliou nomes anteriores e fez suas próprias sugestões. A janela de transferências se encerrará no dia 2 de setembro.