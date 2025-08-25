Topo

Esporte

Você aprova a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras? Vote!

25/08/2025 06h00

No último domingo, o Palmeiras se aproximou da contratação do meia Andreas Pereira, que pertence ao Fulham, da Inglaterra. O jogador, ex-Flamengo, é um desejo antigo da diretoria palestrina.

A chegada de Andreas Pereira pode reforçar o setor de meio-campo do Palmeiras, principalmente na área de criação, que conta com Maurício e Raphael Veiga - este último machucado. Além disso, a posição se enfraqueceu após a saída de Richard Ríos, que deixou uma lacuna no meio de campo do Verdão.

Desde julho de 2022 no clube inglês, Andreas se tornou peça-chave na equipe, com 119 partidas disputadas, dez gols marcados e 22 assistências. Neste domingo, todavia, o brasileiro ficou fora dos relacionados para o duelo contra o Manchester United, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Além do Fulham, Andreas também soma passagens por Manchester United, Granada, Valência e Lazio. No Brasil, o meia se destacou com a camisa do Flamengo, a qual defendeu em 2021.

No Rubro-negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Rivalidade eterna! Jon Jones rebate Daniel Cormier e defende seu legado no MMA

Crespo justifica ausência de Lucas e pede paciência com o atacante do São Paulo

Palmeiras busca melhorar retrospecto negativo contra Lucas Lima em jogo com Sport

Dorival comenta eleição presidencial do Corinthians e pede "paz"

Santos espera Vojvoda para definir futuro de Guilherme

Na véspera do aniversário, Palmeiras recebe o Sport para voltar à vice-liderança do Brasileirão

Você aprova a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras? Vote!

Sport vira lanterna indigesto e desafia Abel Ferreira a manter tabu

Convocação da seleção brasileira hoje (25): horário e onde assistir ao vivo

'A bomba cai e deitamos no chão': ouro no Rio, ucranianas relatam drama

Flamengo x Vitória: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão