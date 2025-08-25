Você aprova a chegada de Andreas Pereira ao Palmeiras? Vote!

No último domingo, o Palmeiras se aproximou da contratação do meia Andreas Pereira, que pertence ao Fulham, da Inglaterra. O jogador, ex-Flamengo, é um desejo antigo da diretoria palestrina.

A chegada de Andreas Pereira pode reforçar o setor de meio-campo do Palmeiras, principalmente na área de criação, que conta com Maurício e Raphael Veiga - este último machucado. Além disso, a posição se enfraqueceu após a saída de Richard Ríos, que deixou uma lacuna no meio de campo do Verdão.

Desde julho de 2022 no clube inglês, Andreas se tornou peça-chave na equipe, com 119 partidas disputadas, dez gols marcados e 22 assistências. Neste domingo, todavia, o brasileiro ficou fora dos relacionados para o duelo contra o Manchester United, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Além do Fulham, Andreas também soma passagens por Manchester United, Granada, Valência e Lazio. No Brasil, o meia se destacou com a camisa do Flamengo, a qual defendeu em 2021.

No Rubro-negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.