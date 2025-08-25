Vila Nova e Avaí encaram rivais da zona de queda e buscam encostar no G-4 da Série B

Duas partidas fecham a disputa da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (24). Vila Nova e Avaí encaram times da zona de rebaixamento e tentam manter o embalo para ficarem cada vez mais próximos da briga por uma vaga no G-4 - zona de acesso.

As emoções começam logo às 19h, quando o Vila Nova visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Embalado por duas vitórias seguidas, o Vila Nova soma 33 pontos e está três atrás do G-4. Já o Botafogo-SP, que vive um momento totalmente diferente e não vence há dois jogos, está no Z-4, em 18º, com 22.

Mais tarde, às 21h30, o Avaí recebe o Amazonas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O time catarinense, que chega embalado por quatro jogos sem derrota, também está há três pontos da zona de acesso, com 33.

Do outro lado, o Amazonas é lanterna. Com apenas 21 pontos somados em 22 jogos, está na 20ª e última colocação. Ao todo, são apenas quatro vitórias, nove empates e nove derrotas.