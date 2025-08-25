Veja por que Neymar e Rodrygo não foram convocados por Ancelotti para a Seleção

Neymar e Rodrygo não foram chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nas últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O italiano afirmou que os dois precisam estar 100% fisicamente para vestirem a Amarelinha.

"O Neymar teve um pequeno problema na última semana. Mas não precisamos testá-lo. Todo mundo o conhece. Ele precisa chegar em uma boa condição física para ajudar e fazer as coisas bem na Copa do Mundo", iniciou o comandante.

"Rodrygo tenho muito carinho. Ontem jogou muito bem pelo Real Madrid, mas é o primeiro jogo depois de muito tempo. Então, tem o tempo para se preparar bem e voltar para a equipe", acrescentou.

"Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100% fisicamente. Isso é muito importante para nós. A competência em qualquer posição existe. É muito grande. Se o jogador não estar 100% posso chamar outro, sem problemas", completou.

Ancelotti ainda afirmou que não conversou com a dupla antes da convocação, mas deixou o canal aberto para caso algum deles queira explicações.

"Não conversei com Rodrygo ou Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que a equipe nacional tem. Há que jogar partidas e estar em boas condições físicas. Não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem me chamar. O Rodrygo tem meu número. O Neymar não sei, mas acho que sim", finalizou.

Situação de Neymar

Neymar não esteve em campo na derrota de 2 a 0 do Santos para o Bahia, no último domingo, já que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Na última quinta-feira, no entanto, o camisa 10 voltou a sentir um incômodo na coxa. Com isso, ele desfalcou os últimos dois treinos do Peixe.

Neymar não defende a Amarelinha há quase dois anos. A última vez que atuou pelo Brasil foi em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

O astro já passou por dois problemas musculares desde o retorno ao Santos, concretizado no final de janeiro. Na primeira contusão, aliás, ele acabou sendo cortado de uma convocação da Seleção Brasileira.

Neymar assinou com o Peixe em janeiro de 2025. O camisa 10 vivia uma boa sequência, com sete compromissos seguidos entre os titulares. Ao todo, ele soma 16 partidas com a camisa alvinegra neste ano, com seis gols e três assistências.

E o Rodrygo?

O atacante do Real Madrid tenta conquistar mais espaço no time de Xabi Alonso. O Menino da Vila teve o seu nome ventilado em outros clubes europeus, mas acabou ficando na Espanha.

Após ficar apenas no banco na estreia de La Liga, Rodrygo foi titular na vitória de 3 a 0 sobre o Real Oviedo, no último domingo. Ele ficou em campo por 63 minutos.

Calendário da Seleção

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.