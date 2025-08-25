Veja números de Andreas Pereira, possível reforço do Palmeiras

O Palmeiras está negociando a contratação do volante Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. O jogador de 29 anos passou pelo Flamengo em 2021 e defende a equipe londrina desde julho de 2022.

Andreas Pereira esteve em campo pela última vez durante os amistosos de pré-temporada do Fulham. Em julho, o volante atuou contra Al-Ittihad e Nottingham Forest. Na atual edição do Campeonato Inglês, que começou no dia 15 de agosto, ele não entrou em campo. Na temporada passada, Andreas Pereira foi peça importante da equipe. Foram 37 jogos, dois gols e sete assistências.

Ao todo, pelo Fulham, Andreas Pereira entrou em campo 119 vezes, marcou dez gols e deu 19 assistências. De acordo com dados do Sofascore, o brasileiro também se destacou pelas 27 grandes chances criadas e pelos 80 desarmes.

Andreas Pereira pelo Fulham: ? 119 jogos (105 titular)

? 10 gols

? 19 assistências

? 27 grandes chances criadas (!)

? 46 passes decisivos (!)

?? 32% acerto no cruzamento (!)

? 172 finalizações (53 no gol)

? 80 desarmes

? Nota Sofascore 6.98 Convocado para a Seleção... pic.twitter.com/rwBY4FETLA ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 26, 2025

Antes de defender o Fulham, Andreas Pereira atuou no futebol brasileiro, defendendo a camisa do Flamengo, emprestado pelo Manchester United. Na equipe carioca, o meio-campista disputou 53 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Pelo Rubro-Negro, ainda conquistou uma Copa do Brasil (2021) e uma Libertadores (2022).

O jogador também ficou marcado por uma falha na final da Libertadores, em Montevidéu, justamente contra o Palmeiras. Na oportunidade, ele escorregou e errou o passe para David Luiz, Deyverson roubou a bola e fez o gol que deu o título ao Verdão.

Além de Fulham e Flamengo, Andreas Pereira também defendeu Manchester United, Lazio, Valencia e Granada na sua carreira profissional. O jogador foi revelado pelos Red Devils em 2015.

A Gazeta Esportiva apurou que o staff de Andreas Pereira foi atrás do Palmeiras em busca de retomar as negociações. O Verdão ficou próximo do jogador em fevereiro, mas não conseguiu chegar a um acordo com o atleta. Agora, a equipe paulista tem até o dia 2 de setembro, data em que a janela de transferências fecha, para concretizar o negócio.

Disputa de posição

Caso a negociação se concretize, Andreas Pereira chega para disputar espaço no meio-campo do Palmeiras. Após a saída de Richard Ríos, Lucas Evangelista ganhou a posição no time de Abel Ferreira. O Verdão ainda conta com Aníbal Moreno e Emiliano Martínez como opções para o setor.