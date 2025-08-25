Veja novidades de Ancelotti na convocação da seleção brasileira para as Eliminatórias da Copa

Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, os dois últimos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado, o Brasil terá uma lista com nove novidades em relação à última chamada.

São eles: Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Joelinton, Paquetá (West Ham), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Luiz Henrique (Zenit). O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é o único estreante, enquanto os demais retornam após ausências nas últimas convocações.

Por outro lado, nomes como Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão ficaram de fora desta vez. Na coletiva, Ancelotti explicou que o objetivo era aproveitar os últimos compromissos oficiais antes da Copa para ampliar o leque de opções na seleção.

"A ideia que eu tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem. Eu conheço todos os jogadores (mais experientes) e quero conhecer outros que podem ajudar a seleção. Esses jogadores que não estão (nesta lista) trabalharam muito bem na primeira convocação e quero a cada um deles agradecer. São os últimos jogos da qualificação e precisamos fazê-los bem", afirmou.

Ancelotti também reforçou que esta convocação serve como laboratório para definir quem poderá estar na Copa do Mundo de 2026. "São jogadores que no futuro podem estar na lista definitiva", declarou o treinador italiano.

A seleção brasileira realiza suas duas últimas participações no torneio eliminatório. A equipe nacional enfrenta o Chile, no próximo dia 4 de setembro, no Maracanã, e encerra a campanha contra a Bolívia, cinco dias depois, em El Alto.