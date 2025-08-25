Topo

Vasco envia proposta por Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético-MG

Ex-zagueiro do Galo atua no futebol mexicano e é considerado titular do Pumas - Robson Mafra/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

25/08/2025 17h56

O Vasco fez uma proposta para contratar o zagueiro Nathan Silva, que acumula passagem pelo Atlético-MG e atualmente defende o Pumas.

O clube carioca fez uma proposta de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) pelo jogador, que tem 28 anos e está no futebol mexicano desde 2023.

A diretoria do Pumas tem a oferta em mãos, mas ainda não decidiu sobre a saída do brasileiro. Ele é titular constante da equipe comandada por Efraín Juarez.

O Vasco vendeu o zagueiro João Victor ao CSKA na semana passada e busca uma peça de reposição — a equipe tomou cinco gols nas últimas duas partidas.

Nathan Silva é formado na base do Galo e, antes de se firmar entre os profissionais, rodou por times do futebol brasileiro. Ele jogou, por exemplo, na Ponte Preta e no Atlético-GO antes de voltar ao clube mineiro.

