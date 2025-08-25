Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians
Nesta segunda-feira, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Robert Renan, firmando um vínculo válido até junho de 2026 e com opção de compra pré-fixada. O jogador chega para reforçar o time cruzmaltino por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia.
"Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós", disse o zagueiro.
Natural de Brasília, Robert Renan iniciou sua carreira na base do Corinthians, onde se profissionalizou. Antes de sua passagem pelo futebol russo, o jogador atuou por Internacional e Al-Shabab (Arábia Saudita).
O técnico Fernando Diniz agora tem mais uma opção para o setor defensivo, que conta com Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira.
Na última sexta-feira, o brasiliense desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Gigante da Colina. O defensor é visto como substituto de João Victor (vendido ao CSKA Moscou) e Luiz Gustavo (transferido para o Bahia).
Próximo compromisso do Vasco
O próximo jogo do Vasco acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Agora, o time carioca terá que agilizar a regularização de Robert Renan a tempo da partida contra o Glorioso. O prazo para inscrição do jogador é até terça-feira.