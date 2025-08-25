Topo

Esporte

Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians

25/08/2025 13h19

Nesta segunda-feira, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Robert Renan, firmando um vínculo válido até junho de 2026 e com opção de compra pré-fixada. O jogador chega para reforçar o time cruzmaltino por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia.

"Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós", disse o zagueiro.

Natural de Brasília, Robert Renan iniciou sua carreira na base do Corinthians, onde se profissionalizou. Antes de sua passagem pelo futebol russo, o jogador atuou por Internacional e Al-Shabab (Arábia Saudita).

O técnico Fernando Diniz agora tem mais uma opção para o setor defensivo, que conta com Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

Na última sexta-feira, o brasiliense desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Gigante da Colina. O defensor é visto como substituto de João Victor (vendido ao CSKA Moscou) e Luiz Gustavo (transferido para o Bahia).

Próximo compromisso do Vasco

O próximo jogo do Vasco acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Agora, o time carioca terá que agilizar a regularização de Robert Renan a tempo da partida contra o Glorioso. O prazo para inscrição do jogador é até terça-feira.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Que horas vai ser a convocação da seleção brasileira? Veja onde assistir

Djokovic diz que pretende ser técnico de João Fonseca quando se aposentar das quadras

Dricus du Plessis quebra silêncio após derrota para Chimaev e mira "retorno à glória"

Antony bate o pé para jogar no Bétis e cria problema para Manchester United

Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians

São Paulo sofre transfer ban por dívida com Cerro Porteño por Bobadilla

João Paulo se despede do Santos após 14 anos: "Minha eterna gratidão"

São Paulo sofre transferban por não pagar parcelas de Bobadilla ao Cerro

Bahia anuncia a contratação do goleiro João Paulo, emprestado pelo Santos

UOL traz reforço da Argentina para a coluna Mercado da Bola

Arnaldo: São Paulo vai bem, mas público no Morumbis foi ridículo