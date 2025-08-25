Topo

Vaidade? Casão e Renan debatem possível lesão de Neymar antes de convocação

25/08/2025 00h55

Às vésperas da convocação da seleção brasileira para a rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas, a situação médica de Neymar não é clara. No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Renan Teixeira debateram o tema.

Após a derrota para o Bahia, o auxiliar Matheus Bachi evitou falar da situação física de Neymar, que, de acordo com o portal GE, voltou a sentir um edema na coxa durante a semana.

Casagrande: Possível lesão pode ser vaidade

Por que falaram só hoje [da lesão]? A semana toda ninguém falou nada. Surgiu hoje. Amanhã tem convocação. O Neymar não vai ser convocado e aí está machucado. Sabe por quê? Pela vaidade. Não é que ele não vai ser convocado porque não está bem tecnicamente. 'Ah, o Neymar está poupado porque está lesionado' - não é verdade. Não vai ser convocado porque está jogando mal desde que chegou.
Walter Casagrande Jr.

Renan: Neymar não deveria ser convocado, mesmo sem lesão

Mesmo que não estivesse machucado, seria difícil o Ancelotti convocar ele. Não faria sentido nenhum. Ele é um bom jogador, mas não está rendendo, não tem mais a velocidade, arma contra-ataques para o adversário - e você vai jogar com um a menos. Você vai levar um jogador desse para a seleção? E para jogar na Bolívia?
Renan Teixeira

