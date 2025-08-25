UOL traz reforço da Argentina para a coluna Mercado da Bola

O jornalista argentino César Luis Merlo, um dos maiores especialistas do mercado de transferências da América do Sul, é o reforço do Mercado da Bola, coluna do UOL dedicada ao assunto.

Ele se junta a Lucas Musetti, de São Paulo, e Thiago Arantes, da Espanha, para dar uma visão global ao tema. Os três estreiam já nesta segunda-feira.

Sou jornalista esportivo há 24 anos e trabalho há mais de uma década com notícias do mercado de transferências. Moro em Buenos Aires, mas tenho contatos e fontes por toda a América. Estou muito feliz em fazer parte desse novo time e aviso: tenho muito a noticiar

César Luis Merlo, novo colunista do UOL

A formação da coluna é a aposta do UOL para oferecer aos leitores uma cobertura global do mercado. Com o futebol brasileiro cada vez mais atraente para talentos sul-americanos, a presença de Merlo garante informações de bastidores e em primeira mão sobre as negociações no continente.

Da Europa, Thiago Arantes trará notícias exclusivas sobre os jogadores brasileiros que atuam no velho continente e os alvos dos clubes europeus no Brasil. Para completar o trio, Lucas Musetti aprofundará a apuração nacional, cobrindo as movimentações dos clubes diretamente do centro financeiro do futebol do país.

A coluna Mercado da Bola é um conteúdo exclusivo para assinantes. Acompanhe todas as atualizações e notícias em primeira mão neste link.

