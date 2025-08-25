Transmissão ao vivo de Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Sport medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras engatou uma sequência positiva e briga pela liderança. O time de Abel Ferreira venceu quatro das últimas cinco partidas e, na rodada anterior, bateu o Botafogo por 1 a 0.

Alviverde também mostrou força e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. A classificação veio sobre o Universitario pelo placar agregado de 4 a 0.

Sport tenta fazer um segundo turno diferente. Lanterna do Brasileirão, o Leão tem um cenário difícil na luta para escapar do rebaixamento.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro