Transmissão ao vivo de Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

25/08/2025 17h30

Palmeiras e Sport medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras engatou uma sequência positiva e briga pela liderança. O time de Abel Ferreira venceu quatro das últimas cinco partidas e, na rodada anterior, bateu o Botafogo por 1 a 0.

Alviverde também mostrou força e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. A classificação veio sobre o Universitario pelo placar agregado de 4 a 0.

Sport tenta fazer um segundo turno diferente. Lanterna do Brasileirão, o Leão tem um cenário difícil na luta para escapar do rebaixamento.

Palmeiras x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 25 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

