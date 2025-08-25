Transmissão ao vivo de Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Vitória medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

No topo da tabela, o Flamengo busca aumentar a distância para os adversários. O Rubro-Negro venceu quatro dos últimos cinco jogos e, na rodada anterior, superou o Internacional por 3 a 1, em Porto Alegre.

Rubro-Negro vem embalado por classificação às quartas de final da Libertadores. O Flamengo venceu o Inter duas vezes pelo mata-mata continental e se classificou.

Vitória tenta uma reação no nacional. Sem vencer há cinco rodadas, o time baiano está na zona de rebaixamento e vem de um empate em 2 a 2 contra o Juventude.

Flamengo x Vitória -- Campeonato Brasileiro