Transmissão ao vivo da João Fonseca no US Open: veja onde assistir

João Fonseca em treinamento para o US Open de 2025 - USTA
João Fonseca em treinamento para o US Open de 2025 Imagem: USTA
do UOL

Colaboração para o UOL em São Paulo

25/08/2025 12h40

João Fonseca estreia na tarde de hoje no US Open 2025, por volta das 14h (de Brasília). O adversário do brasileiro será o sérvio Miomir Kecmanovic.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca tenta superar no aberto dos EUA o desempenho em Wimbledon e Roland Garros, quando chegou até a 3ª rodada. João, atual 45 do mundo, foi campeão juvenil do US Open em 2023.

Kecmanovic é o atual número 42 do mundo. Essa será a primeira vez que os dois medem forças.

Chaveamento está desenhado. O vencedor do duelo jogará na 2ª rodada contra com quem avançar no duelo entre Luca Nardi ou Tomas Machac.

João Fonseca x Miomir Kecmanovic -- 1ª rodada do US Open

  • Data e hora: 25 de agosto, por volta das 14h (de Brasília)
  • Local: Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA)
  • Transmissão: sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

