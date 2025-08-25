Transmissão ao vivo da João Fonseca no US Open: veja onde assistir

Colaboração para o UOL em São Paulo

João Fonseca estreia na tarde de hoje no US Open 2025, por volta das 14h (de Brasília). O adversário do brasileiro será o sérvio Miomir Kecmanovic.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv3 (TV por assinatura), ESPN2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Fonseca tenta superar no aberto dos EUA o desempenho em Wimbledon e Roland Garros, quando chegou até a 3ª rodada. João, atual 45 do mundo, foi campeão juvenil do US Open em 2023.

Kecmanovic é o atual número 42 do mundo. Essa será a primeira vez que os dois medem forças.

Chaveamento está desenhado. O vencedor do duelo jogará na 2ª rodada contra com quem avançar no duelo entre Luca Nardi ou Tomas Machac.

João Fonseca x Miomir Kecmanovic -- 1ª rodada do US Open