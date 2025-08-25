Topo

Transmissão ao vivo da convocação da seleção brasileira: assista

do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/08/2025 14h45

O técnico Carlo Ancelotti convoca na tarde de hoje, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os jogadores para as rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Onde assistir? UOL Esporte durante o programa "De Primeira" (assista no vídeo acima) e no canal da CBF (YouTube).

Lista terá olhar 100% do treinador italiano. Novo técnico da Seleção participou de forma integral da análise dos atletas e esteve em jogos em solo nacional, algo que não ocorreu na sua 1ª lista.

Jogos do Brasil serão contra Chile e Bolívia. O primeiro compromisso será contra os chilenos, no Maracanã, no dia 4 de setembro, às 21h30. A campanha será encerrada diante da Bolívia cinco dias depois, em El Alto.

Brasil está classificado para a Copa 2026. O técnico deve aproveitar para observar algumas caras novas na Granja Comary de olho na competição do ano que vem.

Convocação da seleção brasileira -- Eliminatórias 2026

  • Data e hora: 25 de agosto, às 15h30 (de Brasília)
  • Local: Sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: UOL Esporte e CBF TV (YouTube)

