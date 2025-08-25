Topo

Esporte

Torcida cobra Palmeiras antes de clássico contra o Corinthians: "Ganhar domingo não é mais que obrigação"

25/08/2025 22h46

O Palmeiras venceu o Sport, na noite desta segunda-feira, por 3 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já próximo do fim do jogo, parte da torcida presente no estádio cobrou o time antes do clássico contra o Corinthians, que acontece no domingo.

"Não é mole não, ganhar domingo não é mais que obrigação" e "Dale dale ô, é no domingo", foram alguns dos gritos entoados por parte da torcida, mais concentrada no setor da Organizada.

No último mês, o Palmeiras viveu uma sequência turbulenta depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, gerando protestos contra jogadores, treinador e diretoria. Nesta temporada, o rival tem sido um adversário indigesto e, agora, o Verdão tenta dar uma resposta no último Derby do ano.

Antes disso, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em seis oportunidades: três pelo Paulista, uma pelo Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Nesse recorte, são três vitórias do Timão, dois empates e uma vitória do Palmeiras. Além disso, o rival alvinegro tem na conta um título do Estadual em decisão contra o Alviverde.

"Basta ver os últimos anos, quem tem tido mais gana, não basta ter em um jogo só. Se me perguntarem se prefiro ganhar do Corinthians ou ganhar títulos, prefiro ganhar títulos. Mas já repeti, joguem contra quem for, joguem quem jogar, joguem para ganhar", disse Abel ao comentar as cobranças.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

