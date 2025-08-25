Tony Ferguson acusa empresário de Khabib Nurmagomedov de evitar luta no UFC

Veterano do MMA e ex-campeão interino dos leves (70 kg), Tony Ferguson voltou a comentar sobre a tão falada - e jamais realizada - luta contra Khabib Nurmagomedov. Em entrevista ao 'Dublin Live', o americano sugeriu que o confronto não aconteceu por decisão estratégica da equipe do russo, mais especificamente de seu empresário, Ali Abdelaziz.

A rivalidade entre os dois marcou uma era no UFC. Eles chegaram a ser escalados para se enfrentar cinco vezes, mas lesões, problemas médicos e restrições de viagem impediram que o duelo se concretizasse. Agora, com o ex-campeão russo aposentado e Ferguson prestes a estrear no boxe profissional, contra o youtuber 'Salt Papi', neste sábado (30), o embate segue como uma das maiores lutas que o MMA jamais viu.

"Khabib está muito ocupado enchendo a cara de tiramisu e outras m***. Então, tipo, a galera dele, a família e os empresários foram espertos o suficiente pra dizer: 'Você não quer lutar com esse cara'", disparou o americano, sem poupar críticas.

Medo?

Na visão do veterano, a decisão de evitar o confronto teria sido motivada pelo receio de uma possível derrota. Ele acredita que, no auge, representava uma ameaça real à invencibilidade de Nurmagomedov, que se aposentou em 2021 com um cartel impecável de 29 vitórias e nenhuma derrota.

Do outro lado, Khabib também já comentou sobre a rivalidade em entrevistas anteriores. Ao avaliar as chances do americano em um possível encontro, foi categórico: para ele, Ferguson não tinha os recursos técnicos necessários para vencê-lo - exceto, talvez, por um "golpe de sorte".

