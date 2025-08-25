Topo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris

25/08/2025 09h57

Depois de vencer Dan Ige em julho e conquistar sua primeira vitória no Ultimate, Patrício Freire fez campanha por um retorno imediato ao octógono mais famoso do mundo. Mas, ao contrário do que se projetava, o brasileiro, atual 11º do ranking dos penas (66 kg), não medirá forças contra um rival ranqueado, e sim contra um estreante na empresa. A liga presidida por Dana White anunciou (veja abaixo ou clique aqui) que 'Pitbull' enfrentará Losene Keita no card do UFC Paris, programado para o dia 6 de setembro, na 'Accor Arena'.

Apesar de ser escalado contra um 'recém-chegado', o desafio será um verdadeiro teste de fogo para Pitbull. Afinal de contas, aos 27 anos, Losene Keita é considerado um dos talentos mais promissores em ação no MMA mundial fora do UFC. Não à toa, o 'Pantera Negra', como é conhecido, se sagrou bicampeão do Oktagon MMA, uma das maiores ligas da Europa - na divisão dos penas e também nos pesos-leves (70 kg).

Com um cartel de 16-1 no MMA profissional, a única derrota de Keita na modalidade veio quando o próprio lesionou a perna durante um combate. Fora isso, o atleta nascido na Guiné e radicado na Bélgica é conhecido pelo poder de nocaute acima da média - colecionando dez triunfos pela via rápida da trocação. Do outro lado do octógono, porém, Losene terá um rival experiente e, assim como ele, também ex-bicampeão de uma companhia - neste caso, o Bellator.

"Sonhando com isso (lutar no UFC) por nove anos. Aqui vamos nós, top 15!", escreveu o 'Pantera Negra', em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

'Nerds' lideram o show

Além da mais recente adição de Pitbull, o card do UFC Paris contará com o brilho de outros dois atletas do 'Esquadrão Brasileiro' e representantes da equipe 'Fighting Nerds'. Na luta principal da noite, Caio Borralho mede forças contra Nassourdine Imavov, em duelo que pode credenciar o vencedor como próximo desafiante ao título dos médios (84 kg). Já no 'co-main event', Maurício Ruffy encara o também atleta da casa Benoit St-Denis, de olho em se firmar de vez no ranking dos pesos-leves (70 kg).

