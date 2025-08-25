Sergio Pérez deve retornar à Fórmula 1 com Cadillac em 2026
O mexicano Sergio Pérez está próximo de ter seu retorno à Fórmula 1 anunciado, segundo a imprensa estrangeira. Para 2026, o piloto deve formar dupla com Valtteri Bottas na equipe Cadillac. O anúncio oficial deve ser feito em breve.
A escuderia americana fará sua estreia no grid na próxima temporada como a 11ª equipe da categoria. O projeto representa um grande desafio, já que terá de enfrentar dez outros times já consolidados.
Pérez e Bottas não competem na Fórmula 1 desde o fim de 2024. Naquele ano, o mexicano se despediu da Red Bull, enquanto o finlandês encerrou seu vínculo com a Sauber.
Além de ter sido companheiro de Max Verstappen, Checo também passou por McLaren, Force India e Sauber. Ao longo de 14 anos na Fórmula 1, conquistou seis vitórias, quatro delas pela RBR.
Relação desgastada com a Red Bull
A sua relação com a Red Bull se desgastou após uma queda de rendimento do piloto. Sergio Pérez terminou o campeonato de 2024 apenas na oitava colocação, sem vitórias, e acabou sendo substituído pelo neozelandês Liam Lawson, que posteriormente perdeu a vaga para o japonês Yuki Tsunoda.