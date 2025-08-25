Sergio Pérez deve retornar à Fórmula 1 com Cadillac em 2026

O mexicano Sergio Pérez está próximo de ter seu retorno à Fórmula 1 anunciado, segundo a imprensa estrangeira. Para 2026, o piloto deve formar dupla com Valtteri Bottas na equipe Cadillac. O anúncio oficial deve ser feito em breve.

Sergio Perez is returning to F1 to drive for the Cadillac team joining the grid in 2026 along with Valterri Bottas, sources told ESPN. ? ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2025

A escuderia americana fará sua estreia no grid na próxima temporada como a 11ª equipe da categoria. O projeto representa um grande desafio, já que terá de enfrentar dez outros times já consolidados.

Pérez e Bottas não competem na Fórmula 1 desde o fim de 2024. Naquele ano, o mexicano se despediu da Red Bull, enquanto o finlandês encerrou seu vínculo com a Sauber.

Além de ter sido companheiro de Max Verstappen, Checo também passou por McLaren, Force India e Sauber. Ao longo de 14 anos na Fórmula 1, conquistou seis vitórias, quatro delas pela RBR.

Relação desgastada com a Red Bull

A sua relação com a Red Bull se desgastou após uma queda de rendimento do piloto. Sergio Pérez terminou o campeonato de 2024 apenas na oitava colocação, sem vitórias, e acabou sendo substituído pelo neozelandês Liam Lawson, que posteriormente perdeu a vaga para o japonês Yuki Tsunoda.