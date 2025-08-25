Topo

'Seleção não é lugar para se recuperar', diz Milly Lacombe sobre Neymar

25/08/2025 20h17

A ausência de Neymar na convocação de Ancelotti para os jogos finais das Eliminatórias foi vista como motivo de alívio por Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

As comentaristas destacaram o novo critério físico adotado pelo treinador, apontando que ele pode ser determinante para entender como Ancelotti pretende montar a equipe

Milly: Quem acompanha futebol está aliviado

Acho que todo mundo que acompanha o futebol de perto fica um pouco aliviado por não ter o Neymar. Não é nada pessoalmente contra o Neymar. É você não convocar alguém que não vem jogando bem só por direito histórico. Então, a seleção não é lugar para que jogador se recupere. Acho que ele deixou muito claro isso. O Ancelotti disse isso muito textualmente. A seleção é 'só vem pra cá quem tiver tinindo fisicamente'. Então, isso foi um alívio.Milly Lacombe

Alicia: Não tem vaga cativa na seleção

O que eu achei mais positivo de tudo foi o discurso do Ancelotti se ele se segurar na prática. E é, o jogador só vai ter espaço na seleção se estiver 100% fisicamente. Ninguém tem espaço garantido, não tem vaga cativa na seleção.Alicia Klein

